Nowy rok szkolny: 1 września. Uczniowie stracili cierpliwość. Co na to MEN?

Przed Ministerstwem Edukacji Narodowej odbyła się konferencja prasowa Akcji Uczniowskiej. Jej założyciel Paweł Mrozek stwierdził, że minister Barbara Nowacka "wyczerpała limit cierpliwości uczniów i społeczników", którzy od miesięcy czekają na rozmowy z resortem i realizację postulatów. – Oczekujemy na rozmowy i mamy nadzieję, że dojdzie do tego jak najszybciej – podkreślił.

Wsparcie dla nauczycieli i krytyka działań MEN

Mrozek zapowiedział, że uczniowie solidaryzują się z postulatami Związku Nauczycielstwa Polskiego, który w poniedziałek 1 września planuje manifestację przed siedzibą ministerstwa. Podkreślił, że MEN nie spełniło obietnic składanych w kampanii wyborczej, a zamiast konkretnych reform przedstawia jedynie ogólne zapowiedzi.

Według lidera Akcji Uczniowskiej od wielu miesięcy nie doszło do żadnego spotkania z przedstawicielami resortu. – Stoimy tutaj przed ministerstwem, a w środku nie byliśmy od kilku dobrych miesięcy – mówił. Mrozek dodał, że jeśli obecne kierownictwo MEN nie podejmie dialogu i nie wdroży realnych zmian, minister powinna podać się do dymisji "i dać miejsce osobie, która faktycznie jest doświadczona, pracowała w szkole i wie, jakie faktycznie tam rzeczy mają miejsce".

Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2025/2026 skierowała list do całej społeczności szkolnej. Podkreśliła w nim zmiany, jakie czekają uczniów i nauczycieli wraz z rozpoczęciem zajęć dydaktycznych. "Rok szkolny 2025/2026 rozpoczynamy od zmian, które nadają kierunek rozwoju polskiej oświacie i edukacji. Przygotowanie ludzi młodych na wyzwania, jakie czekają na nich w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, wymaga przecież zdobycia praktycznych umiejętności, wzmocnienia poczucia sprawczości, ale przede wszystkim sensu i satysfakcji z nauki" - napisała. Od 1 września 2025 r. do szkół wkraczają m.in. dwa nowe przedmioty: edukacja obywatelska, która zastąpi historię i teraźniejszość, oraz edukacja zdrowotna w miejsce wychowania do życia w rodzinie.

