Początek nowego roku przesunięty? Za chwilę 1 września, a tu taka informacja. Co na to MEN?

W piątek, 29 sierpnia 2025 roku, mija termin wyznaczony przez Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) Ministerstwu Edukacji Narodowej na spełnienie najważniejszych postulatów. Nauczyciele domagają się przede wszystkim 10-procentowej podwyżki wynagrodzeń od 1 września 2025 r. oraz uchwalenia obywatelskiego projektu nowelizacji Karty nauczyciela, który zakłada powiązanie pensji z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce – najlepiej od 1 stycznia 2026 roku.

Rok szkolny 2025/2026 rozpocznie się w atmosferze protestów. Już 1 września ZNP zorganizuje manifestację w Warszawie, a 13 września na ulice wyjdą członkowie oświatowej „Solidarności”. Na 14 października, w Dzień Edukacji Narodowej, szykowana jest kolejna akcja środowiskowa.

Mimo przyznanych nauczycielom w styczniu 2024 roku podwyżek sięgających 30 lub 33 proc., a także zapowiedzi 5-procentowego wzrostu płac w 2025 r., związkowcy domagają się dalszych działań i szybszej realizacji swoich postulatów. Jak podkreślił prezes ZNP Sławomir Broniarz, w środowisku nauczycielskim dominują obecnie „rozczarowanie” i „rozgoryczenie”. Z kolei minister edukacji Barbara Nowacka zapewniła, że resort jest otwarty na dialog, a rząd pracuje nad rozwiązaniami prawnymi, choć projekt obywatelski mógłby wejść w życie dopiero w 2027 roku.

Początek roku szkolnego w cieniu sporów

Choć uczniowie i rodzice szykują się na tradycyjne rozpoczęcie zajęć 1 września, wszystko wskazuje na to, że inauguracji towarzyszyć będą manifestacje. Spór o pensje i przyszłość Karty nauczyciela wciąż pozostaje nierozwiązany, a nastroje wśród nauczycieli są napięte. To oznacza, że pierwszy dzwonek w roku szkolnym 2025/2026 może wybrzmieć w atmosferze protestu, a nie tylko radości z powrotu do szkoły.

