Życzenia na 1 września 2025. Najpiękniejsze życzenia i wierszyki na początek roku szkolnego 2025/2026

Życzenia na 1 września. Najpiękniejsze życzenia i wierszyki na początek roku szkolnego 2025
1 września to wyjątkowy dzień – początek nowego roku szkolnego. Uczniowie wracają do klas, a nauczyciele ponownie stają przed tablicą, by rozpocząć kolejny etap edukacji. To moment pełen emocji, zarówno dla najmłodszych, którzy dopiero zaczynają szkolną przygodę, jak i dla starszych, którzy wchodzą w decydujące lata nauki. Z tej okazji warto złożyć piękne życzenia, które dodadzą otuchy i zmotywują do działania. Poniżej zebraliśmy najlepsze propozycje – zarówno oficjalne, jak i wesołe wierszyki.
Oficjalne życzenia na początek roku szkolnego
„Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego życzymy wytrwałości, sukcesów i wielu powodów do radości z nauki. Niech każdy dzień w szkole będzie okazją do zdobywania nowych doświadczeń.”
„Drodzy uczniowie, niech nowy rok szkolny przyniesie Wam wiele satysfakcji, a zdobyta wiedza otwiera przed Wami nowe perspektywy. Nauczycielom życzymy cierpliwości i satysfakcji z pracy.”
„Rozpoczynając kolejny rok szkolny, życzymy wszystkim uczniom i pedagogom zdrowia, radości oraz wiary we własne możliwości.”
Krótkie życzenia SMS na 1 września
Powodzenia w nowym roku szkolnym!
Szczęśliwego pierwszego dnia szkoły – niech ten rok będzie wyjątkowy!
Dużo siły, uśmiechu i samych dobrych ocen – powodzenia 1 września!
Wesołe wierszyki dla uczniów
„Dzwonek wita wszystkich w szkole, W książkach wiedzy znajdziesz mole. Ucz się pilnie, baw się wesoło, A rok szkolny minie wesoło!”
„Nowy rok szkolny już się zaczyna, Niech w Twoim sercu radość się zatrzyma. Ucz się, baw, odkrywaj świat, A sukcesów będziesz miał w bród – sto lat!”
„Tornister pełen, książki pachną, Nowe przygody już dziś się zaczynają. Niech rok szkolny będzie piękny i wesoły, A Ty zawsze wracaj z uśmiechem do szkoły.”
Uniwersalne życzenia dla uczniów i nauczycieli
- „Niech ten rok szkolny będzie pełen inspiracji, sukcesów i pięknych chwil, które zostaną w pamięci na długo.”
- „Wszystkim uczniom życzymy pasji do nauki, a nauczycielom satysfakcji z pracy i wdzięczności wychowanków.”
- „Nowy rok szkolny to nowy początek – niech przyniesie spełnienie marzeń i realizację planów.”
1 września 2025 to idealna okazja, by przesłać bliskim uczniom, nauczycielom czy znajomym kilka ciepłych słów. Niezależnie od tego, czy wybierzesz oficjalne życzenia, krótkiego SMS-a czy zabawny wierszyk, najważniejsze jest, by dodać otuchy na nowy rok szkolny.