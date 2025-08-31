Życzenia na 1 września 2025. Najpiękniejsze życzenia i wierszyki na początek roku szkolnego 2025/2026

Życzenia na 1 września. Najpiękniejsze życzenia i wierszyki na początek roku szkolnego 2025

1 września to wyjątkowy dzień – początek nowego roku szkolnego. Uczniowie wracają do klas, a nauczyciele ponownie stają przed tablicą, by rozpocząć kolejny etap edukacji. To moment pełen emocji, zarówno dla najmłodszych, którzy dopiero zaczynają szkolną przygodę, jak i dla starszych, którzy wchodzą w decydujące lata nauki. Z tej okazji warto złożyć piękne życzenia, które dodadzą otuchy i zmotywują do działania. Poniżej zebraliśmy najlepsze propozycje – zarówno oficjalne, jak i wesołe wierszyki.

Oficjalne życzenia na początek roku szkolnego

„Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego życzymy wytrwałości, sukcesów i wielu powodów do radości z nauki. Niech każdy dzień w szkole będzie okazją do zdobywania nowych doświadczeń.”

„Drodzy uczniowie, niech nowy rok szkolny przyniesie Wam wiele satysfakcji, a zdobyta wiedza otwiera przed Wami nowe perspektywy. Nauczycielom życzymy cierpliwości i satysfakcji z pracy.”

„Rozpoczynając kolejny rok szkolny, życzymy wszystkim uczniom i pedagogom zdrowia, radości oraz wiary we własne możliwości.”

Krótkie życzenia SMS na 1 września

Powodzenia w nowym roku szkolnym!

Szczęśliwego pierwszego dnia szkoły – niech ten rok będzie wyjątkowy!

Dużo siły, uśmiechu i samych dobrych ocen – powodzenia 1 września!

Wesołe wierszyki dla uczniów

„Dzwonek wita wszystkich w szkole, W książkach wiedzy znajdziesz mole. Ucz się pilnie, baw się wesoło, A rok szkolny minie wesoło!”

„Nowy rok szkolny już się zaczyna, Niech w Twoim sercu radość się zatrzyma. Ucz się, baw, odkrywaj świat, A sukcesów będziesz miał w bród – sto lat!”

„Tornister pełen, książki pachną, Nowe przygody już dziś się zaczynają. Niech rok szkolny będzie piękny i wesoły, A Ty zawsze wracaj z uśmiechem do szkoły.”

Uniwersalne życzenia dla uczniów i nauczycieli

„Niech ten rok szkolny będzie pełen inspiracji, sukcesów i pięknych chwil, które zostaną w pamięci na długo.”

„Wszystkim uczniom życzymy pasji do nauki, a nauczycielom satysfakcji z pracy i wdzięczności wychowanków.”

„Nowy rok szkolny to nowy początek – niech przyniesie spełnienie marzeń i realizację planów.”

1 września 2025 to idealna okazja, by przesłać bliskim uczniom, nauczycielom czy znajomym kilka ciepłych słów. Niezależnie od tego, czy wybierzesz oficjalne życzenia, krótkiego SMS-a czy zabawny wierszyk, najważniejsze jest, by dodać otuchy na nowy rok szkolny.

Jak dobrze przygotować dziecko na 1 września? 10 porad dla rodziców

