Już tylko trzy tygodnie zostały do rozpoczęcia wakacji 2024. Uczniowie odliczają dni przed dwumiesięczną labą, a my mamy dla nich kolejne dobre informacje. Następny rok szkolny będzie rekordowo krótki ze względu na dużą liczbę dni wolnych. Już na samym początku rok szkolny zostanie opóźniony o jeden dzień. Zajęcia nie rozpoczną się 1 września 2024 r., ponieważ w tym roku jest to niedziela. W szkołach uczniowie pojawią się więc dopiero 2 września. Wolne będą mieć już 14 października, gdyż tego dnia jest obchodzony Dzień Edukacji Narodowej, popularnie nazywany Dniem Nauczyciela. W tym roku jest to poniedziałek, więc uczniowie będą mieć długi weekend. Układ kalendarza sprawia, że weekendy wydłużą się również w listopadzie, gdy przypada uroczystość Wszystkich Świętych oraz Święto Niepodległości.

Z kolei przerwa świąteczna w okresie Bożego Narodzenia kończy się 1 stycznia (środa). Dyrektorzy szkół dostaną więc możliwość przedłużenia wolnego wykorzystując tzw. dni dyrektorskie 2 i 3 stycznia. Następnie wypada weekend i Święto Trzech Króli, zatem po przerwie świątecznej uczniowie wróciliby do zajęć dopiero we wtorek, 7 stycznia 2025 r. Poniżej dalsza część artykułu.

Nie wolno oczywiście zapominać o feriach. Pierwszy turnus ferii w przyszłym roku szkolnym rozpoczyna się 20 stycznia. Właśnie w tym terminie będą odpoczywać uczniowie z województwa małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. Oni zakończą ferie 2 lutego, a dokładnie miesiąc później dobiegnie końca ostatni turnus ferii, przeznaczony dla uczniów z województwa lubelskiego, łódzkiego, śląskiego, pomorskiego i podkarpackiego.

W kwietniu uczniowie odpoczną ze względu na przerwę wielkanocną (17-22.04.), a w maju mamy kolejny długi weekend (1-4.05.). Wolne należy się również z powodu Bożego Ciała (19.06.), które w przyszłym roku szkolnym przypada tuż przed zakończeniem roku szkolnego (27.06.).

