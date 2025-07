Nowy znak drogowy w Polsce. W tym miejscu mogą parkować tylko wybrani

Spis treści

Latem w popularnych miejscowościach turystycznych znalezienie wolnego miejsca parkingowego graniczy z cudem. Tysiące gości zostawiają auta na całe godziny - często w centrum, w pobliżu urzędów, szkół czy przychodni, ruszając pieszo na szlaki, deptaki i plaże. W tym wszystkim najbardziej poszkodowani są mieszkańcy, którzy nie mogą normalnie funkcjonować, czyli m.in. załatwić sprawy w urzędzie, odebrać dziecka ze szkoły czy zaparkować pod własnym domem. Niektóre miasta postanowiły więc zareagować i wyznaczyć nowe zasady.

Zakopane po stronie mieszkańców. Są nowe zasady w sprawie parkowania

Wraz z początkiem sezonu wakacyjnego w Zakopanem wprowadzono istotne zmiany w zasadach parkowania. Na ulicach pojawiły się nowe oznaczenia - tzw. pomarańczowe koperty, czyli miejsca postojowe przeznaczone wyłącznie dla mieszkańców. Władze lokalne postanowiły w ten sposób odpowiedzieć na rosnące problemy z dostępnością parkingów, a nowe regulacje mają chronić potrzeby lokalnej społeczności i ograniczyć nadużycia ze strony turystów, którzy często blokują miejsca postojowe przez wiele godzin. Co ciekawe, to pierwsze tego typu rozwiązanie wprowadzone w Polsce, a za jego złamanie grozi mandat w wysokości nawet 300 zł.

Pomarańczowe koperty już w Zakopanem. Mieszkańcy mogą odetchnąć z ulgą

Nowe miejsca postojowe w Zakopanem to koperty o kolorze pomarańczowym, na których zaparkują osoby z miejscowości posiadające Zakopiańską Kartę Mieszkańca z aktywnym abonamentem parkingowym "Zakopiańczyk". Na takich miejscach mieszkańcy mogą parkować bezpłatnie do 60 minut po uprzednim pobraniu biletu z parkomatu i wpisaniu numeru rejestracyjnego przypisanego do karty.

Zakopiańska Karta Mieszkańca

Jeśli mieszkasz w Zakopanem i chcesz uzyskać kartę mieszkańca musisz zlożyć wniosek o wydanie dokumentu przez stronę karta.zakopane.eu (online) lub osobiście w urzędzie miasta (z wymaganymi dokumentami i fotografią).