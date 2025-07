Zakopane oczami Arabów. Co oczarowało zagranicznych turystów? Nie tylko oscypki

Spis treści

Wakacje 2025: w Zakopanem tłumy

Zakopane od lat pozostaje jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc turystycznych w Polsce. To nie tylko obowiązkowy punkt na mapie urlopowej wielu Polaków, ale także coraz częstszy wybór zagranicznych turystów. Malownicze krajobrazy Tatr, wyjątkowy klimat góralskich uliczek i niepowtarzalna atmosfera Krupówek przyciągają gości z całego świata – od Europy, przez Azję, aż po Bliski Wschód. Szczególną sympatią darzą to miejsce przyjezdni z krajów arabskich, którzy coraz liczniej odwiedzają Zakopane i chętnie dzielą się swoimi wrażeniami. Co zachwyca ich najbardziej? Lokalny portal "Tygodnik Podhalański" zapytał spacerowiczów o to, za co kochają stolicę Tatr.

To właśnie za to Arabowie kochają Zakopane

Z roku na rok rośnie liczba arabskich turystów w Zakopanem, a miasto coraz śmielej dostosowuje się do ich potrzeb. Na lokalnych billboardach pojawiają się napisy w języku arabskim, a niektóre firmy otwarcie kierują swoją ofertę do gości z Kataru, Kuwejtu czy Arabii Saudyjskiej. To już nie ciekawostka, lecz wyraźny trend turystyczny.

W ostatnim czasie dziennikarze "Tygodnika Podhalańskiego" zapytali przechodniów na Krupówkach, co takiego sprawia, że kochają Zakopane. Jedną z pierwszych odpowiedzi udzielił Abdul z Kataru:

Zakopane to jeden z najlepszych regionów turystycznych w Polsce

Inny turysta z Bliskiego Wschodu miał podobne zdanie:

Bardzo lubię Zakopane, a jestem tutaj pierwszy raz. Podoba mi się tutejsza pogoda. Chciałbym tu wrócić

Nie tylko Bliski Wschód. Zakopane zachwyca ludzi z całego świata

Wśród spacerowiczów na Krupówkach nie zabrakło również głosów z innych krajów. Turysta z Węgier opowiadał o swojej fascynacji klimatem małych uliczek, które - jego zdaniem - tworzą niepowtarzalną atmosferę. Veronica z Ekwadoru mówiła z kolei:

Za domy, za ulice, za powozy z końmi, czuję się bardzo szczęśliwa, że tutaj jestem

Co ciekawe, zachwyceni byli też Polacy mieszkający na stałe za granicą. Jolanta z Chicago nie kryła wzruszenia:

Bardzo lubię Zakopane, to bardzo fajne miejsce, dużo historii, kultury, wspaniałe krajobrazy i miejsca do zwiedzenia

Zakopane łączy w sobie cechy europejskiego kurortu i góralskiego dziedzictwa. To miejsce, gdzie luksusowe hotele sąsiadują z bacówkami, a nowoczesne restauracje z regionalnymi karczmami. Wędrując po Krupówkach, można kupić zarówno designerską biżuterię, jak i pajdę chleba ze smalcem. Ta różnorodność - połączona z malowniczymi widokami Tatr - tworzy klimat, któremu turyści ulegają.