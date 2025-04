Aktualizacja, godz. 13.59

Premier Donald Tusk poinformował, że podjął decyzję o odwołaniu płk. Andrzeja Pecki z funkcji dyrektora generalnego Służby Więziennej.

Wcześniej pisaliśmy:

Szef Służby Więziennej wydał oświadczenie po tragedii w Krakowie, gdzie funkcjonariusz zabił lekarza ortopedę. Płk Andrzej Pecka ujawnił, że 35-latek zaledwie 9 kwietnia tego roku pozytywnie przeszedł okresowe badania lekarskie i uzyskał zaświadczenie o zdolności do służby. Było to niespełna trzy tygodnie przed tragedią. Z kolei dwa tygodnie po przejściu przez funkcjonariusza badań lekarskich, jego przełożony nabrał wątpliwości co do stanu zdrowia 35-latka i skierował go na ponowne badania. Mężczyzna przebywał wówczas na urlopie, a do pracy miał wrócić dopiero po ponownym potwierdzeniu, że nadaje się do służby.

- Chcę zaznaczyć, że w związku z otrzymywanymi informacjami o niepokojącym zachowaniu funkcjonariusza Aresztu Śledczego w Katowicach, kierownictwo jednostki penitencjarnej podejmowało adekwatne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa działania - stwierdził płk Pecka.

W związku z tragedią w Krakowie płk Andrzej Pecka oddał się do dyspozycji premiera Donalda Tuska. Już wcześniej złożenie wniosku o odwołanie funkcjonariusza zapowiedział minister sprawiedliwości Adam Bodnar. To ten resort nadzoruje Służbę Więzienną.

- Ta sytuacja, ale też inne sytuacje niestety nam pokazują, że musimy tutaj pójść bardzo mocno do przodu i zastanowić się nad dalszymi, głębszymi zmianami, jeśli chodzi o funkcjonowanie SW. (…) Uznaliśmy, że to jest czas, żeby dokonać pewnych zmian personalnych. Dlatego będę wnioskował do premiera Donalda Tuska o odwołanie płk. Andrzeja Pecki ze stanowiska dyrektora generalnego SW. Uważamy, że tutaj ta zmiana jest niezbędna z punktu widzenia nowego otwarcia, jeśli chodzi o SW - stwierdził Adam Bodnar.

Poniżej pełna treść oświadczenia płk. Andrzeja Pecki.

Pełna treść oświadczenia dyrektora generalnego Służby Więziennej

- Wstrząśnięty tragedią i jej okolicznościami, nie mogąc pozostać obojętnym wobec tragicznych wydarzeń, do których doszło wczoraj w szpitalu w Krakowie, wobec narastającej agresji, hejtu, mowy nienawiści oraz przemocy względem pracowników służby zdrowia, jako Dyrektor Generalny Służby Więziennej - w imieniu całej formacji - składam szczere wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich Pana Doktora.

Jednocześnie mając na uwadze dobro Służby Więziennej, którą od ponad roku kieruję oraz dbając o wizerunek całej formacji, a przede wszystkim funkcjonariuszy publicznych, jakimi są funkcjonariusze Służby Więziennej, chcę podkreślić, że w przypadku sprawcy zabójstwa, jakie miało miejsce w dniu wczorajszym, zostały wdrożone wszystkie procedury przewidziane prawem dot. monitorowania stanu zdrowia funkcjonariuszy Służby Więziennej w czasie pełnienia przez nich służby.

W dniu 9 kwietnia 2025 r. sprawca przeszedł pozytywnie badanie okresowe w zakresie medycyny pracy przy Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Katowicach i uzyskał zaświadczenie o zdolności do służby ważne do dnia 9 kwietnia 2027 r.

Od dnia 22 kwietnia br. przebywał na urlopie wypoczynkowym. W dniu 23 kwietnia Dyrektor AŚ w Katowicach powziął wątpliwości co do jego zdolności do służby i ponownie skierował go na badania do lekarza medycyny pracy, które winien wykonać przed powrotem do swoich obowiązków służbowych.

Chcę zaznaczyć, że w związku z otrzymywanymi informacjami o niepokojącym zachowaniu funkcjonariusza Aresztu Śledczego w Katowicach, kierownictwo jednostki penitencjarnej podejmowało adekwatne i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa działania.

Zagadnienie zdolności do pełnienia służby od ponad roku objęte jest moim szczególnym zainteresowaniem. W tym zakresie kierowane są liczne wnioski do właściwych organów o stwierdzenie nieważności zarówno orzeczeń komisji lekarskich dopuszczających do służby, jak i aktów mianowania Złożone zostały także stosowne zawiadomienia w tym przedmiocie do organów ścigania.

Służba pod moim kierownictwem nie ucieka przed zastałym problemem przyjmowania do służby w SW osób, do których stanu zdrowia można mieć co najmniej wątpliwości. Stawia im czoła poprzez podejmowane działania, o których na bieżąco informowane jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Wszystkie działania podejmowane przez kierownictwo Służby Więziennej na wszystkich szczeblach, począwszy od kierownika jednostki, wskazują na dochowanie należytej staranności w zapewnieniu bezpieczeństwa dla społeczeństwa i reagowaniu na niepokojące zachowania.

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej wątpliwościami dotyczącymi rzekomo opóźnionej reakcji SW na niepokojące sygnały dotyczące zachowania sprawcy, oddaję się do dyspozycji Pana Premiera Donalda Tuska.

