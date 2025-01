Matura 2025. Wszystko zacznie się wcześniej! To już pewne. Czy to błąd w harmonogramie CKE?

Matura 2025: Do kiedy można złożyć deklarację maturalną? Nie przegap tego terminu!

Zmiany na maturze 2025. Na to rozwiązanie czekały tysiące zdających. Wszystko jasne

Smok Wawelski przestanie zionąć ogniem. Oskarżyli go o łakomstwo! "Przechodzi na dietę"

Prokuratura zamierza przedstawić 23-letniego mieszkańcowi powiatu olkuskiego pięć zarzutów usiłowania zabójstwa. Tym samym potwierdziły się przypuszczenia, że to ten sam mężczyzna stał za kolejnymi atakami w Olkuszu, do których doszło w poniedziałek i we wtorek (27-28 stycznia). Za pierwszym razem ranny został 60-letni mężczyzna. Z kolei podczas ataku w centrum handlowym napastnik ranił cztery osoby: mężczyznę i trzy kobiety. Zatrzymany znajduje się obecnie na obserwacji psychiatrycznej, ponieważ istnieją podejrzenia, że cierpi na zaburzenia natury psychicznej lub psychiatrycznej.

- Przygotowujemy w tej chwili zarzuty (…), czekamy na stanowisko lekarzy, czy będzie można z nim wykonać czynności procesowe. Dalsze czynności zależą od lekarzy, nie wiadomo czy sprawca będzie doprowadzony do prokuratury, czy będą one przeprowadzone w szpitalu - powiedział PAP Prokurator Rejonowy w Olkuszu Piotr Piekarski.

Obserwację psychiatryczną 23-latek odbywa na terenie jednego z małopolskich szpitali. Uznanie go za niepoczytalnego wykluczy możliwość pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej. Mężczyzna będzie mógł natomiast zostać objęty detencją, czyli przymusowo umieszczony w zakładzie psychiatrycznym.

Sonda Czy czujesz się bezpiecznie w swojej okolicy? Tak Nie Nie mam zdania

Olkusz, atak nożownika Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.