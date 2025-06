Polska to kraj, który potrafi zaskakiwać turystów. Mamy bowiem wiele do zaoferowana i w większości przypadków są to miejsca wyjątkowe. To właśnie m.in. Małopolska kryje sporo zakątków, które wciąż pozostają poza głównym szlakiem turystycznym. Wśród wzgórz, lasów i dawnych kamieniołomów można natrafić bowiem na miejsca, które zaskakują nie tylko krajobrazem, ale też swoją historią i nazwą. Jedna z takich formacji skalnych od lat wzbudza emocje wśród wspinaczy i okolicznych mieszkańców. Choć trudno ją znaleźć w oficjalnych przewodnikach, ci, którzy ją znają, mówią o niej z uśmiechem, zdziwieniem lub niedowierzaniem. Bo powiedzmy sobie szczerze - czy można poważnie mówić o skale, która nazywa się Skurwysyn?

Skurwysyn - raj dla wspinaczy niedaleko Krakowa

Skała Skurwysyn położona jest na wzgórzu Winnica w Tyńcu, będącym częścią Dzielnicy VIII Dębniki w Krakowie. Jej wysokość to 12-14 metrów, gdzie znajduje się aż 18 dróg wspinaczkowych o zróżnicowanym stopniu trudności - każdy znajdzie coś dla siebie.

Co ciekawe, obszar ten został włączony w skład Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, więc można liczyć na kontakt z naturą i piękne widoki. Skała wznosi się nieopodal ulicy Promowej, tym samym po spacerze lub wspinaczce można udać się do znajdujących się obok restauracji lub przystani promowej.

Skała Skurwysyn [ZDJĘCIA I CIEKAWOSTKI]

Dlaczego Skurwysyn? Mało kto zna tę historię

Pochodzenie nazwy tejże skały nie jest dokładnie znane, lecz według jednej z anegdot mówi się, iż wzięła się ona od wybitnego polskiego alpinisty Wojciecha Kurtyki. Miał on wielokrotnie próbować pokonać skałę, a wszelkie niepowodzenia były ponoć okraszane wulgarnymi okrzykami. Z czasem więc w środowisku wspinaczy przyjęło się, iż skała to Skurwysyn i tak już pozostało.

Wojtek szarpał się z nią ileś razy. I za każdym razem kiedy odpadał u samej góry klął „a to skur*****…”. Tak się przyjęło - opowiada Ryszard Emilewicz, krakowski wspinacz, cytuje portal lifeinkrakow.pl.

Wzgórze Winnica – nie tylko skała

Wzgórze Winnica, na którym znajduje się Skurwysyn, ma wysokość 257 m n.p.m., a swoją nazwę zawdzięcza uprawianej niegdyś na nim winorośli. W przeszłości - co ciekawe - znajdowała się tam również reduta, w której mogło stacjonować 160 żołnierzy.