Obcokrajowiec ZACHWYCONY polskimi zapiekankami i rosołem. Ten jeden składnik skradł jego serce

André Traveler to popularny youtuber, który jeździ po Europie pokazując odmienne kultury i próbując lokalnych przysmaków. Jego kanał ma ponad 175 tys. subskrybentów. W jednym z najnowszych filmików mężczyzna testuje zapiekanki serwowane w jednym z polskich lokali na południu Londynu. André chciał porównać jej smak z zapiekanką, którą swego czasu zjadł w Krakowie. Mężczyzna udał się do lokalu pod nazwą: "Pasibrzuch" i oprócz zapiekanki, zamówił również rosół. Mężczyzna był szczerze zachwycony naszą tradycyjną polską zupą. - Pyszna. Naprawdę pyszna zupa - komentował. André Traveler docenił, że w zupie jest marchewka oraz... dużo makaronu. Chwilę później na stole pojawił się talerz z dwiema zapiekankami. Tester był wniebowzięty. - W Anglii nazywamy to flat bread pizza, ale w Polsce mówi się na to zapiekanki. Chodzi przede wszystkim o bagietkę z serem - komentował mężczyzna. André Traveler nie dał rady zjeść wszystkiego na miejscu, więc poprosił o zapakowanie jedzenia na wynos. Pożegnał się mówiąc po polsku: - Dziękuję. Do widzenia. Miłego dnia - rzucił uśmiechnięty.

