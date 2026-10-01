Obniżka ceny biletu studenckiego w Krakowie. Tyle zapłacą żacy od 1 listopada

Od 1 listopada w Krakowie studenci będą mogli kupić roczny bilet na komunikację miejską w I strefie za 365 zł.

Cena biletu spadnie o 105 zł z obecnych 470 zł, co oznacza koszt 1 zł dziennie za podróżowanie.

Z tańszego biletu skorzystają studenci posiadający ważny status Karty Krakowskiej, w tym również ci niezameldowani, którzy rozliczają PIT w Krakowie.

Tańszy bilet roczny dla studentów w Krakowie

Obecnie za roczny bilet studencki w stolicy Małopolski trzeba zapłacić 470 złotych. Od 1 listopada bieżącego roku cena ta spadnie o 105 złotych. Oznacza to, że nowy roczny bilet studencki będzie kosztował dokładnie 365 złotych za 365 dni podróżowania. Przekłada się to na symboliczną złotówkę dziennie za nieograniczone przejazdy tramwajami i autobusami w I strefie. Co niezwykle istotne dla młodych ludzi, bilet ten eliminuje konieczność comiesięcznego pamiętania o przedłużaniu subskrypcji czy stania w uciążliwych kolejkach do punktów sprzedaży.

Kandydatka na prezydenta Krakowa Monika Piątkowska przekazała, że propozycję obniżki ceny biletu studenckiego uzgodniła ze Stanisławem Kracikiem, pełniący funkcję szefa krakowskiego samorządu po odwołaniu w referendum Aleksandra Miszalskiego. - Sama byłam studentką i pamiętam, że wtedy naprawdę liczy się każdą złotówkę. Dzisiaj młodzi ludzie płacą wystarczająco dużo za wynajem mieszkania, jedzenie i zwykłe codzienne życie – wyjaśnia Monika Piątkowska.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby mieć tańszy bilet?

Aby skorzystać z nowej, preferencyjnej stawki wynoszącej 365 złotych, konieczne jest spełnienie określonych kryteriów. Kluczowym dokumentem uprawniającym do zniżki jest Karta Krakowska z ważnym statusem użytkownika. Co ważne, z tego udogodnienia będą mogli skorzystać nie tylko stali mieszkańcy Krakowa. Oferta jest skierowana również do studentów przyjezdnych, którzy nie posiadają stałego zameldowania pod Wawelem. Warunkiem jest jednak to, by rozliczali oni podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w krakowskim urzędzie skarbowym i wskazali Kraków jako swoje miejsce zamieszkania.

Wprowadzenie nowych stawek nie będzie wymagało długotrwałych procedur urzędowych ani zwoływania specjalnej sesji Rady Miasta Krakowa. Jak wynika z informacji przekazanych przez biuro prasowe Moniki Piątkowskiej, obniżka zostanie wprowadzona bezpośrednio zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa, co znacznie przyspieszy cały proces legislacyjny. - Jeżeli widzę sprawę, którą można załatwić, rozmawiam, szukam rozwiązania i działam. Jeszcze nie jestem prezydentem Krakowa, a udało się doprowadzić do konkretnej zmiany dla studentów - zaznacza kandydatka na urząd prezydenta Krakowa.

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