Obrzydliwe zachowanie nastolatków w Auschwitz. Zdjęcie trafiło do sieci

Młodzi Niemcy "hajlowali" w Auschwitz. Skandal w trakcie wycieczki edukacyjnej

Dwóch 15-latków z Leisnig (Saksonia) miało wykonywać gest hitlerowskiego pozdrowienia w trakcie wycieczki edukacyjnej do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Jak podaje PAP powołując się na agencję dpa, śledztwo w tej sprawie prowadzą służby bezpieczeństwa państwa, o czym poinformowała w poniedziałek, 15 maja policja w Chemnitz. Zdarzenie uwiecznione zostało na zdjęciu, wykonanym najprawdopodobniej 4 maja w trakcie pobytu uczniów w Polsce – na terenie Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu. Na zdjęciu „widać czterech uczniów, z których dwóch wykonuje hitlerowskie pozdrowienie” – opisuje dpa.

Nauczyciele zwrócili uwagę na to zdjęcie po opublikowaniu go w mediach społecznościowych i polecili uczniom usunięcie go – poinformowała policja, potwierdzając, że obecnie wobec dwóch 15-latków prowadzone jest dochodzenie w sprawie używania symboli niekonstytucyjnych. Jak przypomina dpa, były niemiecki obóz koncentracyjny w Auschwitz jest światowym symbolem Holokaustu. Obóz główny został założony przez Niemców na terenie Polski, w Oświęcimiu, w 1940 roku. Po nim powstał obóz zagłady w Birkenau. Zamordowano tam około 1,1 mln ludzi, głównie Żydów.