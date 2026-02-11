Ogromna awaria sieci ciepłowniczej. Całe miasto pozbawione ogrzewania i ciepłej wody! Kiedy naprawią usterkę?

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-02-11 14:13

W środę, 11 lutego wszyscy odbiorcy ciepła systemowego w Chrzanowie są odcięci od dostaw. Jak informuje dostawca, przyczyną jest zlokalizowana nieszczelność na sieci ciepłowniczej, która wymaga pilnej interwencji. Niestety, przerwa w dostawie ciepła i ciepłej wody potrwa do późnego wieczora.

Kaloryfer

i

Autor: Designed by Freepik, Freepik.com Ręka regulująca biały termostat grzejnika w domu, symbolizująca koszty ogrzewania i wsparcie dla gospodarstw domowych w kontekście bonu ciepłowniczego. Więcej o problemach gmin z programem przeczytasz na Super Biznes.
  • W środę, 11 lutego 2026 r., w godzinach 6:00-22:00 mieszkańcy Chrzanowa są pozbawieni dostępu do ciepłej wody i systemowego ciepła.
  • Przerwa jest spowodowana pracami naprawczymi na sieci ciepłowniczej, które przeprowadzi firma Veolia Południe.

Zimne kaloryfery i brak ciepłej wody w całym mieście. Awaria sieci ciepłowniczej

To będzie wyjątkowo trudny dzień dla wszystkich mieszkańców Chrzanowa. Jak informuje w oficjalnym komunikacie Veolia Południe, z powodu konieczności przeprowadzenia prac naprawczych, nastąpi przerwa w dostawie ciepła oraz ciepłej wody użytkowej. Utrudnienia dotkną wszystkich odbiorców na terenie miasta. Oznacza to, że tysiące osób będą musiały zmierzyć się z brakiem ogrzewania w środku zimy i lodowatą wodą w kranach.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez spółkę, wyłączenie zaplanowano na środę, 11 lutego 2026 roku. Prace rozpoczęte o godzinie 6.00 mają potrwać aż do godziny 22.00. - Brygady remontowe Veolii Południe zlokalizowały nieszczelność na sieci ciepłowniczej – tłumaczy przyczynę awarii operator sieci.

Polecany artykuł:

Lotnisko w Krakowie zostanie zamknięte? Kluczowa decyzja zapadnie w ciągu kilku…

Veolia podała ważny numer telefonu

Veolia Południe zapewnia, że będzie informować o postępach prac na bieżąco za pośrednictwem swojej strony internetowej. Firma zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i niedogodności, jakie czekają mieszkańców. - Za utrudnienia i niedogodności z tym związane przepraszamy – przekazała spółka w komunikacie. Dla osób poszukujących dodatkowych informacji lub chcących zgłosić ewentualne problemy po zakończeniu prac, udostępniono specjalny numer telefonu. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 723 699 528. Mieszkańcom Chrzanowa nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i ciepłe ubrania, licząc na to, że prace naprawcze przebiegną sprawnie i bez opóźnień.

Celnicy zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów. Przejęli towar warty ponad 10 milionów
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AWARIA
KALORYFERY
CIEPŁO