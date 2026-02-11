W środę, 11 lutego 2026 r., w godzinach 6:00-22:00 mieszkańcy Chrzanowa są pozbawieni dostępu do ciepłej wody i systemowego ciepła.

Przerwa jest spowodowana pracami naprawczymi na sieci ciepłowniczej, które przeprowadzi firma Veolia Południe.

Zimne kaloryfery i brak ciepłej wody w całym mieście. Awaria sieci ciepłowniczej

To będzie wyjątkowo trudny dzień dla wszystkich mieszkańców Chrzanowa. Jak informuje w oficjalnym komunikacie Veolia Południe, z powodu konieczności przeprowadzenia prac naprawczych, nastąpi przerwa w dostawie ciepła oraz ciepłej wody użytkowej. Utrudnienia dotkną wszystkich odbiorców na terenie miasta. Oznacza to, że tysiące osób będą musiały zmierzyć się z brakiem ogrzewania w środku zimy i lodowatą wodą w kranach.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez spółkę, wyłączenie zaplanowano na środę, 11 lutego 2026 roku. Prace rozpoczęte o godzinie 6.00 mają potrwać aż do godziny 22.00. - Brygady remontowe Veolii Południe zlokalizowały nieszczelność na sieci ciepłowniczej – tłumaczy przyczynę awarii operator sieci.

Veolia podała ważny numer telefonu

Veolia Południe zapewnia, że będzie informować o postępach prac na bieżąco za pośrednictwem swojej strony internetowej. Firma zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i niedogodności, jakie czekają mieszkańców. - Za utrudnienia i niedogodności z tym związane przepraszamy – przekazała spółka w komunikacie. Dla osób poszukujących dodatkowych informacji lub chcących zgłosić ewentualne problemy po zakończeniu prac, udostępniono specjalny numer telefonu. Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 723 699 528. Mieszkańcom Chrzanowa nie pozostaje nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i ciepłe ubrania, licząc na to, że prace naprawcze przebiegną sprawnie i bez opóźnień.