Kraków Airport oczekuje na wydanie decyzji środowiskowej dla budowy nowej drogi startowej. Decyzja, którą ma wydać krakowski RDOŚ, spodziewana jest do 18 lutego br.

Lotnisko przygotowuje dokumentację projektową dla awaryjnego remontu istniejącej drogi startowej. Jest to rozwiązanie rezerwowe, gdyż priorytetem pozostaje budowa nowego pasa.

Nowa droga startowa na lotnisku w Balicach. Na dniach ma zostać wydana decyzja środowiskowa

Jak informuje zarząd Kraków Airport, spółka ze swojej strony dopełniła wszelkich formalności, aby Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska mogła wydać decyzję środowiskową – dokument otwierający drogę do realizacji projektu budowy nowej drogi startowej. Sprawa jest niezwykle skomplikowana, o czym świadczy fakt, że dokumentacja była trzykrotnie uzupełniana, a w ramach konsultacji społecznych przygotowano aż 125 stron odpowiedzi na pytania mieszkańców.

- Aktualnie, po przekazaniu sprawy do krakowskiego RDOŚ, planuje się, że decyzja środowiskowa zostanie wydana do 18 lutego br. - poinformował Kraków Airport.

Lotnisko ma plan B. Remont alternatywą dla nowej drogi?

Niepewność związana z terminem wydania ostatecznej decyzji zmusiła władze lotniska do podjęcia działań zapobiegawczych. Przygotowywany jest scenariusz awaryjny, który zakłada remont istniejącej infrastruktury. To tak zwany plan B, na wypadek gdyby budowa nowego pasa startowego miała się opóźnić.

– Zgodnie z zapowiedziami z ubiegłego roku przygotowujemy dokumentację projektową dla awaryjnego remontu nawierzchni istniejącej drogi startowej – informuje Janusz Kardasiński, członek zarządu Kraków Airport. Jak dodaje, dokumentacja ma być gotowa na przełomie pierwszego i drugiego kwartału tego roku. – Jednocześnie cały czas jest to dla nas rozwiązanie awaryjne, ponieważ priorytetem pozostaje budowa nowej drogi – podkreśla Kardasiński. Działania wyprzedzające dotyczą także przygotowania dokumentacji projektowej dla remontu drogi alarmowej, która na razie jest jeszcze w dobrym stanie technicznym.

Niestety remont starej drogi byłby związany z czasowym zawieszeniem operacji lotniczych w Balicach. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami najbardziej uciążliwe utrudnienia trwałyby trzy miesiące.

Inwestycje na krakowskim lotnisku. Terminal zostanie rozbudowany

Kraków Airport planuje szeroko zakrojony program inwestycyjny, w ramach którego ma zostać zrealizowanych dziewiętnaście zadań o łącznej wartości ok. 4,2 mld złotych. Najkosztowniejszym z nich ma być rozbudowa terminalu pasażerskiego od strony zachodniej. Najkorzystniejsza oferta na pierwszy etap rozbudowy opiewa na kwotę 537,7 mln zł netto.

– Powstanie obiekt o przepustowości większej niż pierwotnie zakładano, tańszy w przeliczeniu na jednego pasażera oraz – to co jest kluczowe – pierwszy efekt pojawi się już za trzy lata. W 2029 r. będziemy mogli obsłużyć 16 mln pasażerów rocznie, a po zakończeniu całej rozbudowy terminalu w 2032 roku – ok. 20 milionów - przekazał prezes Kraków Airport Janusz Kardasiński.