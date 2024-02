On wydmuchał blisko 2 promile, ona ponad 4. W takim stanie opiekowali się małym dzieckiem!

Sprawa trafiła do sądu

Sytuacja miała miejsce w środę, 21 lutego, około godz. 21:30. Dyżurny chrzanowskiej komendy skierował patrol prewencji do jednego z mieszkań na terenie Chrzanowa, gdzie miała odbywać się głośna impreza. Widok, jaki mundurowi zastali na miejscu, nie mieści się w głowie.

- Kiedy mundurowi przyjechali na miejsce i weszli do mieszkania, spod unoszącego się dymu papierosowego dostrzegli siedzącą na łóżku, kompletnie pijaną kobietę. Obok niej siedział równie nietrzeźwy mężczyzna. W mieszkaniu przebywało także ich 6-letnie dziecko - przekazała Małopolska Policja.

Badanie trzeźwości tylko potwierdziło, że małżeństwo jest w opłakanym stanie. 41-latek wydmuchał 1,9 promila, zaś jego 25-letnia żona blisko 4,2 promila alkoholu!

- O całym zdarzeniu został powiadomiony dyżurujący sędzia, który polecił przekazać dziecko pod opiekę krewnym rodziny. Mężczyzną, aż do wytrzeźwienia zaopiekowała się osoba, która przybyła na miejsce interwencji. Kobieta do wytrzeźwienia trafiła do pomieszczeń dla osób zatrzymanych chrzanowskiej komendy - przekazała policja.

Jeżeli okaże się, że pijani rodzice narazili swoje dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia, może im grozić nawet do 5 lat więzienia. Informacja o ich skrajnie nieodpowiedzialnym zachowaniu przekazana zostanie również do sądu rodzinnego i nieletnich.