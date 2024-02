Zatrucie na targowisku w Nowej Dębie. "Zjadłam zatrutą galaretę"

Po zatruciu na targowisku w podkarpackiej Nowej Dębie dwie osoby trafiły do szpitala, a jedna zmarła po 2,5 godzinach od zjedzenia galarety. Reporterka "Super Expressu" dotarła do kobiety, która w środę opuściła oddział szpitala w Krakowie. Pani Maria opowiada, co stało się po zjedzeniu zatrutego produktu.

– Rano w sobotę wraz z mężem poszliśmy na targ – opowiada Maria Sławuta (66 l.). – W ogóle pierwszy raz jadłam galaretkę. Ona była w plastikowym opakowaniu po jogurcie. Ładnie wyglądała więc się skusiłam – dodaje. Małżeństwo nie kupowało wędlin regularnie u tych handlarzy. - Kiedyś w przeszłości kupiłem tam wędlinę, ale nic wtedy się nam działo złego po jej jedzeniu - mówi pan Waldemar, mąż pani Marii.

Zatrucie po zjedzeniu galarety. "Od razu bardzo źle się poczułam"

– Gdy wróciliśmy do domu, zaczęłam jeść tą galaretkę. Czułam, że jest dość mocno przyprawiona zielem angielskim. Niezbyt mi smakowała, nawet polałam ją octem. Zjadłam może pół, może tylko jedną trzecią porcji i odłożyłam do lodówki. Od razu bardzo źle się poczułam, spadło mi ciśnienie. Miałam 64/47. Kręciło mi się w głowie, stół, który stał przed moimi oczami, cały wirował. Zsiniałam, nie mogłam oddychać. Zwymiotowałam i to chyba uratowało mi życie – wspomina sobotnie wydarzenia kobieta. Potem przyjechało po nią pogotowie. Jeszcze w karetce lekarz pobrał krew. – Słyszałam, jak mówili, że jest bardzo ciemna - mówi kobieta w rozmowie z "Super Expressem".

Z SOR–u pani Maria została przeniesiona na oddział wewnętrzny. Na sali opowiadała lekarce, że bardzo dobrze czuła się od rana, była nawet z mężem na targu, kupili galaretkę. Okazało się, że na łóżku obok leżała kobieta, która także źle się poczuła po zjedzeniu galaretki z targu. – Ta pani powiedziała, że zjadła tylko jedna łyżeczkę i zemdlała. To właśnie wtedy padły pierwsze podejrzenia, że powodem zatrucia była wspomniana galareta z targu – mówi pani Maria. Zapadła decyzja by, ją przewieźć do krakowskiego szpitala na oddział toksykologii. Po czterech dniach opuściła szpital – Cieszę się, że przeżyłam, to jakby drugie życie. Już nigdy nic nie kupimy w takich miejscach – mówi małżeństwo. Druga z kobiet, która zatruła się galaretą także opuściła szpital. Od początku była w lepszym stanie niż pani Maria.