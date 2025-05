Oparł się o lampę uliczną. Potężna konstrukcja runęła na 69-latkę! Dramatyczne nagranie

Matura chemia 2025: gotowe odpowiedzi, zadania + arkusz CKE do pobrania w PDF

Nowy Targ. Oparł się o latarnie, ta spadła na kobietę

Chwile grozy w środku dnia w Nowym Targu. W czwartek (15 maja) przy ul. Krzywej doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Mężczyzna oparł się o lampę uliczną. Ciężka konstrukcja ugięła się niczym z plastiku i spadła na przechodzącą kobietę. 69-latka trafiła do szpitala z obrażeniami ciała. - Dwóch mężczyzn rozmawiało ze sobą. W pewnym momencie jeden z nich oparł się o latarnię. Latarnia przewróciła się i spadła na 69-letnią kobietę - powiedział cytowany przez TVN24 asp. sztab. Jacek Bobak z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu.

Poszkodowana trafiła z obrażeniami ciała do szpitala. Lekkie rany odniósł również mężczyzna, który oparł się o latarnie. Jak dodaje Bobak, został on opatrzony na miejscu zdarzenia przez ratowników. Nad szczegółami tego niecodziennego zdarzenia pracuje policja. Do sieci trafiło nagranie z Nowego Targu. Widać na nim, że tylko cud uchronił starszą kobietę przed utratą życia.

Źródło: tvn24.pl / 112malopolska.pl

