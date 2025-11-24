Operacja TOR na polskiej kolei! Służby na nogach po aktach dywersji. Co oznacza alarm CHARLIE?

Adrian Teliszewski
2025-11-24 10:18

W odpowiedzi na niedawne akty dywersji, które służby określają jako mające charakter terrorystyczny, Komendant Główny Policji zarządził ogólnopolską operację pod kryptonimem „TOR”. Co więcej, decyzją Prezesa Rady Ministrów na wszystkich obszarach kolejowych w kraju wprowadzono trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE-CRP). Oznacza to postawienie w stan najwyższej gotowości nie tylko policjantów, ale również funkcjonariuszy Służby Ochrony Kolei oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.

Operacja TOR na polskiej kolei! Służby chronią infrastrukturę przed aktami sabotażu

W związku z ostatnimi wydarzeniami na terenie infrastruktury kolejowej, polskie służby zintensyfikowały swoje działania. Operacja o kryptonimie TOR to bezpośrednia odpowiedź na zagrożenie. Jej głównym celem, jak podaje policja, jest „przeciwdziałanie aktom sabotażu i dywersji, ochrona infrastruktury kolejowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego”. W ramach tych działań znacząco wzmożono służby patrolowe, obserwacyjne i dozorowe. Funkcjonariusze bacznie przyglądają się strategicznym punktom sieci kolejowej, takim jak stacje, bocznice, węzły przesiadkowe oraz kluczowe odcinki torów. Do wspólnych patroli z policjantami skierowano także funkcjonariuszy Służby Ochrony Kolei oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Ich połączone siły mają stanowić zaporę dla wszelkich prób destabilizacji transportu kolejowego w Polsce. Działania te prowadzone są na terenie całego kraju, w tym również przez funkcjonariuszy z powiatu krakowskiego.

Trzeci stopień alarmowy CHARLIE. Policja apeluje do Polaków o szczególną ostrożność!

Wprowadzenie trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE to sygnał, że zagrożenie jest realne. Stopień ten jest jednym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym. W związku z tym policja i pozostałe służby zwracają się z pilnym apelem do wszystkich obywateli. Mundurowi proszą o niewchodzenie w rejony torowisk, nasypów, wiaduktów, tuneli, przepustów oraz w pobliże obiektów i urządzeń sterowania ruchem. To miejsca, które mogą być szczególnie narażone na niebezpieczne incydenty. Jednocześnie służby podkreślają, jak ważna jest reakcja społeczeństwa. Jeżeli zauważysz coś niepokojącego lub nietypowego – natychmiast poinformuj nas o tym. Zadzwoń na numer alarmowy 112 – sprawdzimy każdy sygnał – czytamy w komunikacie policji. Funkcjonariusze przypominają, by w żadnym wypadku nie działać na własną rękę. Bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem.

