Operacja TOR na polskiej kolei! Służby na nogach po aktach dywersji. Co oznacza alarm CHARLIE?

W powiecie krakowskim policja rozpoczęła operację o kryptonimie „TOR”, która ma na celu przeciwdziałanie aktom sabotażu i dywersji na kolei.

Na wszystkich obszarach kolejowych w kraju wprowadzono trzeci stopień alarmowy CHARLIE. W działania, obok policji, zaangażowano Służbę Ochrony Kolei i Wojska Obrony Terytorialnej.

Służby apelują do mieszkańców o niewchodzenie w rejony torowisk i zgłaszanie wszelkich niepokojących sytuacji na numer alarmowy 112.

Operacja TOR na polskiej kolei! Służby chronią infrastrukturę przed aktami sabotażu

W związku z ostatnimi wydarzeniami na terenie infrastruktury kolejowej, polskie służby zintensyfikowały swoje działania. Operacja o kryptonimie TOR to bezpośrednia odpowiedź na zagrożenie. Jej głównym celem, jak podaje policja, jest „przeciwdziałanie aktom sabotażu i dywersji, ochrona infrastruktury kolejowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego”. W ramach tych działań znacząco wzmożono służby patrolowe, obserwacyjne i dozorowe. Funkcjonariusze bacznie przyglądają się strategicznym punktom sieci kolejowej, takim jak stacje, bocznice, węzły przesiadkowe oraz kluczowe odcinki torów. Do wspólnych patroli z policjantami skierowano także funkcjonariuszy Służby Ochrony Kolei oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Ich połączone siły mają stanowić zaporę dla wszelkich prób destabilizacji transportu kolejowego w Polsce. Działania te prowadzone są na terenie całego kraju, w tym również przez funkcjonariuszy z powiatu krakowskiego.

Trzeci stopień alarmowy CHARLIE. Policja apeluje do Polaków o szczególną ostrożność!

Wprowadzenie trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE to sygnał, że zagrożenie jest realne. Stopień ten jest jednym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym. W związku z tym policja i pozostałe służby zwracają się z pilnym apelem do wszystkich obywateli. Mundurowi proszą o niewchodzenie w rejony torowisk, nasypów, wiaduktów, tuneli, przepustów oraz w pobliże obiektów i urządzeń sterowania ruchem. To miejsca, które mogą być szczególnie narażone na niebezpieczne incydenty. Jednocześnie służby podkreślają, jak ważna jest reakcja społeczeństwa. Jeżeli zauważysz coś niepokojącego lub nietypowego – natychmiast poinformuj nas o tym. Zadzwoń na numer alarmowy 112 – sprawdzimy każdy sygnał – czytamy w komunikacie policji. Funkcjonariusze przypominają, by w żadnym wypadku nie działać na własną rękę. Bezpieczeństwo jest absolutnym priorytetem.

