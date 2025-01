Orszak Trzech Króli w Krakowie. Trzy pochody spotkają się na Rynku Głównym

Koń upadł na drodze do Morskiego Oka. Jest decyzja prokuratury

W Krakowie orszak Trzech Króli odbędzie się już po raz 15. Będzie się on składał z trzech pochodów, które wyruszą: z Placu Matejki, z Dębnik i spod Wawelu. Uczestnicy wydarzenia spotkają się około godz. 12.00 na Rynku Głównej. Już wcześniej, bo od godziny 11.00 ze sceny na Rynku popłyną dźwięki polskich kolęd i pastorałek wykonywanych przez Aleksandrę Nykiel, Magdalenę Mardeusz i Zespół Muzyczny pod dyrekcją Jaśka Piwowarczyka, a orszakowi czerwonemu będzie towarzyszył zespół Krakowiacy.

- Hasłem nadchodzącego orszaku jest zawołanie: „Kłaniajcie się królowie!”, czyli fragment pastorałki „Do szopy, hej pasterze”. Inspiracją do jego wyboru były dwie rocznice: Rok jubileuszowy ogłoszony przez papieża Franciszka z okazji 2025-lecia narodzin Chrystusa oraz 1000-lecie koronacji pierwszego polskiego króla Bolesława Chrobrego. Pastorałka opowiada o tym, że Jezus jest godzien czci, jest wyjątkowym Królem, który na sianie, wśród bydląt ma tron i służbę swą, a my wszyscy jesteśmy wezwani, aby paść na kolana, aby uczcić niebios Pana. W nawiązaniu do tej królewskiej tematyki, na tegorocznym orszaku pojawią się postacie polskich władców - informuje krakowski magistrat.

Trasa orszaku Trzech Króli w Krakowie

Orszak niebieski (afrykański) wyruszy ok. 11.40 (po mszy w kościele św. Floriana o godz. 11.00) z Placu Matejki, pod Barbakan, przejdzie ulicą Floriańską i skieruję się na Rynek Główny.

Orszak zielony (azjatycki) wyruszy ok. godz. 11.00 (po mszy o godz. 10.00 w kościele pw. św. Stanisława Kostki) z Dębnik z ul. Konfederackiej. Przejdzie ul. Bałuckiego, przez Rynek Dębnicki, Most Dębnicki, ul. Retoryka, ul. Garncarską, ul. Studencką, ul. św. Anny na Rynek.

Orszak czerwony (europejski) wyruszy ok. 11.00 (po mszy o godz. 10.00 w Katedrze Wawelskiej) ze wzgórza Wawelskiego, ul. Grodzką na Rynek.

