W tym roku Zakopane nieprzyjemnie zaskoczyło górali handlujących oscypkami. Miasto podniosło ceny dzierżawy oscypkowych stoisk na Krupówkach i na targu pod Gubałówką o ok. 20 proc. Przedsiębiorcy od razu podnieśli larum, że przy tak wysokich stawkach dzierżawy trudno będzie im wyjść na swoje. Dodawali przy tym, że podwyżkę przerzucą na klientów, czyli turystów kupujących w Zakopanem regionalne wyroby. Samorząd obstawał przy swoim, tłumacząc się przy tym kiepskim stanem miejskich finansów.

- Niestety, sytuacja budżetowa miasta jest trudna. Tych pieniędzy trzeba gdzieś rozsądnie szukać, niestety są to też podwyżki dla handlujących oscypkami (...) Zobaczymy, jak rynek na to zareaguje - tłumaczył burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.

Finał sprawy jest dość zaskakujący. "Gazeta Krakowska' podaje, że mimo podwyżki wydzierżawione zostały niemal wszystkie stoiska oscypkowe. Na najemców czekają jeszcze tylko cztery takie punkty. W dodatku przedsiębiorcy wcale nie wystraszyli się wyższej ceny. - W wyniku zawartych umów ZCK otrzyma wyższe przychody niż rok temu, zaproponowana podwyżka inflacyjna została przez dzierżawców przebita w górę – powiedziała "GK" Beata Majcher, szefowa Zakopiańskiego Centrum Kultury. Poniżej dalsza część artykułu.

Miejska instytucja na ten moment nie chce ujawniać, ile dokładnie zarobi w najbliższych 12 miesiącach na dzierżawie oscypkowych stoisk, ponieważ czeka jeszcze na rozstrzygnięcie przetargu dotyczącego czterech ostatnich, wolnych miejsc przeznaczonych do handlu słynnymi serami. Plany zakładały jednak, że Zakopane uzyska z dzierżawy ponad 3,2 mln zł rocznie i wygląda na to, że założenie zostanie zrealizowane. Być może będą to jeszcze większe pieniądze, skoro przedsiębiorcy przebijali cenę zaproponowaną przez miasto. Czy na tym wszystkim nie stracą turyści, którzy od dawna skarżą się na drożyznę w Zakopanem? Dyrektor ZCK twierdzi, że nie.

- Oscypki nie zdrożeją, Turyści, którzy odwiedzą Zakopane latem, mogą liczyć na starą cenę i upusty przy większych zakupach produktów regionalnych. Jesteśmy w trakcie rozmów z dzierżawcami ws. promocji produktów regionalnych i poprawy warunków ich pracy, to wymaga zaplanowanych już rozmów z UMZ – twierdzi w rozmowie z "GK" Beata Majcher.

