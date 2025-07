Ostrzeżenie przed niedźwiedziami schodzącymi z Tatr! TPN mówi, jak się chronić

Tatrzański Park Narodowy ostrzega przed niedźwiedziami blisko domów. Konkretne porady, to musisz zrobić koniecznie!

To, że niedźwiedzie są w Tatrach, powinien wiedzieć każdy turysta. Nie ma ich tam co prawda tyle, co w Bieszczadach, ale szanse na spotkanie jak najbardziej są. I to nie tylko na szlakach skoro świt czy pod wieczór. Niedźwiedzie coraz częściej wychodzą z tatrzańskich ostępów i zbliżają się do ludzkich siedzib. Dlaczego? Bo tam wyczuwają możliwość łatwego ucztowania. "Często przechodzą niezauważone, choć do Parku trafiają informacje o takich wizytach, nagrania z przydomowych kamer monitoringu czy ślady w postaci rozwleczonych śmieci" - pisze TPN na Facebooku. A spotkanie z niedźwiedziem może skończyć się tragicznie, co pokazują choćby przypadki ze Słowacji. Co w tej sytuacji robić? Tatrzański Park Narodowy udostępnił w mediach społecznościowych film edukacyjny dotyczący niedźwiedzi w podgórskich rejonach. Podał też skrótowo najważniejsze zasady związane z zagrożeniem.

"Przyzwyczajanie niedźwiedzi do obecności ludzi i łatwego pożywienia to prosta droga do trwałej, niekorzystnej zmiany zachowania tych zwierząt"

"Problemem są pozostawione resztki jedzenia, niezabezpieczone kompostowniki i kosze na śmieci. Przyzwyczajanie niedźwiedzi do obecności ludzi i łatwego pożywienia to prosta droga do trwałej, niekorzystnej zmiany zachowania tych zwierząt, która może prowadzić do potencjalnie konfliktowych sytuacji" - podkreśla TPN. Co konkretnie robić? "Śmieci powinny być przechowywane wewnątrz budynków z solidnymi drzwiami, a kubły i worki wystawiane dopiero w dniu wywozu. Kompostowniki warto ogrodzić pastuchem elektrycznym – podobnie jak ule, klatki i wybiegi dla zwierząt" - wyliczają przedstawiciele Parku.

Co zrobić, jeśli spotkamy niedźwiedzia?

Co zrobić, jeśli spotkamy niedźwiedzia, na przykład na szlaku w górach? Należy zachować spokój, nie uciekać w panice, tylko odejść zdecydowanym krokiem w przeciwnym kierunku. Idąc w rejonie, w którym mamy szansę spotkać niedźwiedzia, powinniśmy prewencyjnie hałasować, oczywiście z umiarem, klaszcząc, rozmawiając. Niedźwiedzi pod żadnym pozorem nie możemy karmić ani się do nich zbliżać. Ataki na człowieka są bardzo rzadkie, jeśli zachowamy się prawidłowo, najprawdopodobniej zupełnie nic nam się nie stanie.