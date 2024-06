Pan Roman spod Krakowa skończył 100 lat. Zagrała mu jego orkiestra

Pan Roman Syguła z podkrakowskiej Przegini urodził się 1 czerwca 1924 r. Senior w sobotę świętował więc setne urodziny. Z tej okazji odwiedzili go lokalni samorządowcy, którzy złożyli mu życzenia. W trakcie wizyty gospodarz między innymi przedstawił drzewo genealogiczne rodziny i opowiedział o swoich przeżyciach. Mężczyzna pozostaje w doskonałej formie i cieszy się dobrym zdrowiem. Najlepszym prezentem dla pana Romana był występ Orkiestry Dętej Przeginia, w której dostojny jubilat sam grał przez wiele lat.

- Pan Roman Syguła z Przegini udowadnia, że wiek to tylko liczba! W sobotę obchodził swoje 100. urodziny, a my jesteśmy pełni podziwu dla Jego energii, życzliwości i mądrości życiowej. Naszego Jubilata odwiedził Wójt Tomasz Gwizdała wraz z Radnym Stanisławem Rogóżem, Kierownikiem USC i Dyrektorem GOPS przekazując najpiękniejsze życzenia. Podczas spotkania uwagę przykuwało drzewo genealogiczne i pamiątkowe zdjęcia. To świadectwa wartości, które najprawdopodobniej są receptą na długowieczność. Panie Romanie, niech zdrowie Pana nie opuszcza! - czytamy na facebookowym profilu gminy Jerzmanowice-Przeginia. Poniżej zdjęcia z uroczystości.

