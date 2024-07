To tajemnicze miejsce w Małopolsce wygląda baśniowo. Nie wolno tam wchodzić! "To nie są Malediwy"

Niezapomniana wizyta papieża Franciszka w Krakowie. Przyleciał na Światowe Dni Młodzieży

To, że papież przyleci do Krakowa stało się jasne już w 2013 r., gdy wskazano na Kraków jako gospodarza kolejnych Światowych Dni Młodzieży. Od kilku miesięcy papieżem był wówczas Franciszek, pierwsza głowa Kościoła katolickiego z Nowego Świata. Jego osoba stanowiła wielką zagadkę dla Europejczyków przywiązanych do Benedykta XVI, Jana Pawła II, czy wcześniejszych, włoskich papieży.

Franciszek pojawił się na lotnisku w Krakowie-Balicach po południu 27 lipca 2016 r. Przywitał go prezydent RP Andrzej Duda, ale też wianuszek młodzieży w góralskich strojach. Następnie Franciszek udał się na Wawel, a później do pałacu biskupów krakowskich przy Franciszkańskiej 3. Tam wzorem Jana Pawła II spotkał się z młodzieżą, przemawiając ze słynnego okna.

Kolejny dzień papieskiej wizyty zaczął się od nawiedzenia ciężko już wówczas chorego kard. Franciszka Macharskiego. Następca Karola Wojtyły na krakowskiej stolicy biskupiej zmarł kilka dni później. Następnie papież wyjechał do Częstochowy. Po mszy świętej sprawowanej z okazji jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, papież wrócił do Krakowa. Otrzymał symboliczne klucze do miasta oraz odbył słynną podróż tramwajem na Błonia. Towarzyszyły mu osoby z niepełnosprawnościami. Poniżej dalsza część artykułu.

Do Krakowa przyjechało 3 miliony wiernych

W piątek, 29 lipca 2016 r. papież złożył wizytę w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Zapalił światło przed ścianą straceń oraz pomodlił się w celi, w której zginął śmiercią męczeńską św. Maksymilian Maria Kolbe, a także spotkał się ze Sprawiedliwymi Wśród Narodów Świata. Następnie odwiedził szpital w Prokocimiu. Na Błoniach uczestniczył z młodzieżą w Drodze Krzyżowej. Jak co wieczór, przemówił do zebranych z okna przy Franciszkańskiej 3.

Kolejnego dnia papież odwiedził Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Niezapowiedzianym punktem wizyty apostolskiej było piesze przejście z Pałacu Arcybiskupów do kościoła Franciszkanów. Tam Franciszek modlił się przy relikwiach świętych z Pariacoto. Później papież udał się na Kampus Miłosierdzia, gdzie miało miejsce czuwanie modlitewne, w którym wzięło udział około 1,5 mln osób.

Wizyta papieża Franciszka zakończyła się w niedzielę, 31 lipca 2016 r. Tego dnia następca św. Piotra odprawił mszę kończącą krakowskie Światowe Dni Młodzieży i ogłosił, że kolejne ŚDM zostaną zorganizowane przez Panamę. Ostatnim punktem wizyty papieża w Polsce było spotkanie z wolontariuszami na TAURON Arenie Kraków. Warto podkreślić, że w krakowskich Światowych Dniach Młodzieży wzięło udział ok. 3 miliony wiernych.

