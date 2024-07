Spór z zakonnikami o tereny na Zakrzówku. Salwatorianie mogą żądać odszkodowania

Ekolodzy kontra zakonnicy. Spór o rozszerzenie użytku ekologicznego na Zakrzówku

Rada miejska w Krakowie chciałaby poszerzenia użytku ekologicznego na Zakrzówku. Autorzy tego pomysłu wskazują, że na tych terenach bytują zagrożone wyginięciem gniewosze plamiste. Jak podaje portal Love Kraków, cztery z sześciu działek, o które ma zostać poszerzony użytek ekologiczny należy jednak do zakonu salwatorianów. Duchowni nie chcą się zgodzić na ustanowienie użytku na ich działkach.

Swój sprzeciw argumentują między innymi treścią uchwalonego kilka lat temu przez radę miejską planu zagospodarowania przestrzennego. Plan zezwala na powstanie w tamtym miejscu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Wówczas samorządowcy nie przejmowali się koniecznością ochrony zagrożonych gatunków. Salwatorianie nie wykluczają wystąpienia do miasta o odszkodowanie w przypadku rozszerzenia użytku ekologicznego.

- Będziemy składać skargę do sądu na ten dokument, bądź występować do gminy o odszkodowanie - mówi w rozmowie z Love Kraków mec. Michał Wojtyczek, prawnik reprezentujący zakonników. Poniżej dalsza część artykułu.

Kraków kupił od salwatorianów park Jalu Kurka

Spór o użytek ekologiczny na Zakrzówku nie jest pierwszym konfliktem krakowskiego samorządu z zakonem salwatorianów. Przez dłuższy czas władze miejskie nie mogły się dogadać z duchownymi w sprawie parku Jalu Kurka. Ostatecznie w 2022 r. władze Krakowa wykupiły za blisko 11 mln zł od zakonu salwatorianów park Jalu Kurka, zlokalizowany w centrum miasta. Teren zielony o powierzchni około 1,7 hektara, przez kilkanaście lat nie był dostępny dla mieszkańców.

Park Jalu Kurka początkowo stanowił ogród Pałacu Montelupich, a następnie stał się własnością rodziny Tarnowskich. Stanisław Tarnowski po przebudowaniu pałacu przekazał miastu ogród pałacowy do użytku publicznego przez wszystkich mieszkańców. W dwudziestoleciu międzywojennym rodzina Tarnowskich została wywłaszczona z tych terenów, które przekazano zakonowi salwatorianów. W okresie PRL państwo odebrało park duchownym i ponownie udostępniło go do powszechnego użytku. Nieruchomość kolejny raz trafiła do salwatorianów na mocy decyzji komisji majątkowej, która powstała po 1989 roku. Park nosi imię Jalu Kurka (Franciszka Kurka), urodzonego w Krakowie poety i prozaika, przedstawiciela tzw. Awangardy Krakowskiej.

