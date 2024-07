Matematyk z UJ otrzymał prestiżową nagrodę. Przyznają ją raz na cztery lata

Dr hab. Adam Kanigowski z UJ został laureatem prestiżowej Nagrody European Mathematical Society. Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbyła się podczas IX Europejskiego Kongresu Matematycznego w Sewilli.

Nagrody EMS zostały ustanowione w 1992 r. Podczas każdego kongresu (organizowany jest co cztery lata przez EMS i jest drugim co do wielkości wydarzeniem matematycznym na świecie) przyznawanych jest do dziesięciu nagród dla badaczy, którzy nie ukończyli 35 lat w momencie nominacji, posiadających obywatelstwo europejskie lub pracujących w Europie, w uznaniu doskonałego wkładu w badania naukowe w matematyce. Lista poprzednio Nagrodzonych.

Jak przypomina UJ, z grona dotychczasowych 80 laureatów 15 zostało w latach 1994–2022 nagrodzonych Medalem Fieldsa - najwyższym wyróżnieniem w matematyce. Poniżej dalsza część artykułu.

Kim jest Adam Kanigowski?

Adam Kanigowski urodził się w Toruniu w 1989 r. Stopień doktora uzyskał w 2015 roku w Instytucie Matematycznym PAN. Tytuł jego rozprawy doktorskiej to "Własności ergodyczne gładkich potoków na powierzchniach". Jak informuje Uniwersytet Jagielloński, promotorem rozprawy był prof. dr hab. Mariusz Lemańczyk, zaś promotorem pomocniczym dr hab. Joanna Kułaga-Przymus. Po doktoracie A. Kanigowski odbył staż podoktorski na Uniwersytecie Stanowym w Pensylwanii, gdzie jego mentorem był Anatole Katok. Od 2018 roku jest zatrudniony na Uniwersytecie w Marylandzie, gdzie od lipca br. pracuje na stanowisku full professor. Ponadto, od 2022 roku A. Kanigowski jest zatrudniony na stanowisku profesora na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie kieruje zespołem badawczym realizującym projekt flagowy Central European Mathematical Research Lab w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w UJ.

Badania naukowe A. Kanigowskiego skupiają się wokół układów dynamicznych i teorii ergodycznej oraz interakcji tych dziedzin z teorią liczb, geometrią i teorią prawdopodobieństwa. W szczególności zainteresowania A. Kanigowskiego to losowość i chaos w gładkich układach dynamicznych, problemy klasyfikacyjne w abstrakcyjnej teorii ergodycznej, oraz niestandardowe twierdzenia ergodyczne, które znajdują zastosowanie w teorii liczb. Razem ze współautorami A. Kanigowski z powodzeniem pracował nad kilkoma fundamentalnymi problemami otwartymi takimi jak problem Rokhlina, hipoteza Sarnaka, hipoteza Katoka czy też problem Ratner. A. Kanigowski w badaniach nad tymi zagadnieniami uzyskał szereg przełomowych rezultatów.

