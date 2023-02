Parafia w Trzebini ogranicza dostęp do cmentarza. Co z pochówkami?

Trzebinia. Parafia ogranicza dostęp do cmentarza. Pochówki tylko w bezpiecznych miejsach

Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP w Trzebini-Sierszy spełniła prośbę burmistrza Jarosława Okoczuka i ograniczyła dostęp do cmentarza parafialnego, gdzie jesienią powstało gigantyczne zapadlisko. Ograniczenia będą obowiązywać do czasu zakończenia prac związanych z uzdatnianiem terenu zleconych przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń oraz uzyskania pozytywnych opinii dotyczących bezpieczeństwa. Niestety decyzja o ograniczeniu funkcjonowania cmentarza będzie miała wpływ na ewentualne pochówki. O tym, czy pogrzeb będzie możliwy zdecyduje położenie grobowca. Przypomnijmy, że ziemia zapadła się w południowej części nekropolii.

- W nawiązaniu do pisma Burmistrza Miasta Trzebinia dotyczącego ograniczenia dostępu do cmentarza parafialnego położonego przy ul. Jana Pawła II, Parafia pw. Niepokalanego Serca NMP w Trzebini, oświadcza, że wprowadza się ograniczenie korzystania z ww. cmentarza w związku z zagrożeniem występowania zapadlisk w jego południowej części. Dostęp do cmentarza będzie możliwy dla osób prowadzących niezbędne prace konserwacyjne oraz zabezpieczające. Możliwość pochówku na cmentarzu parafialnym będzie uzależniona od położenia grobu. Niniejsze ograniczenie zostaje wprowadzone do czasu zakończenia niezbędnych prac związanych z uzdatnianiem terenu cmentarza zleconych przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu oraz uzyskania pozytywnych opinii dotyczących bezpieczeństwa - poinformowała parafia pw. Niepokalanego Serca NMP w Trzebini-Sierszy.

grob Piotra B. Mężczyzny ktory został zastrzelony w barze w Krakowie. Byl przypadkową ofiarą zwyrodnialca Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.