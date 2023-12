Paraliż Zakopanego przez Sylwestra Marzeń? Nowa organizacja ruchu

Sylwester Marzeń w Zakopanem. Utrudnienia dla kierowców

Sylwester Marzeń w Zakopanem wiąże się z utrudnieniami dla kierowców. Od godz. 6.00 w Sylwestra (31 grudnia) do godz. 6.00 w Nowy Rok (1 stycznia) będzie obowiązywała zmieniona organizacja ruchu. Niektóre ulice i parkingi zostaną zamknięte! Szczegóły poniżej.

- Wszystkich poruszających się samochodami zachęcamy do dobrego zaplanowania podróży oraz wzięcia pod uwagę możliwych utrudnień w ruchu drogowym zarówno na drogach dojazdowych do Zakopanego, jak i w samym mieście. Zachęcamy wszystkich przyjeżdżających i wyjeżdżających do korzystania z dróg alternatywnych zalecanych w zależności od miejsca postoju w poszczególnych częściach miasta (część wschodnia – przez Olczę, część zachodnia – przez Czarny Dunajec). Zachęcamy także do pozostawienia samochodów w miejscu zakwaterowania oraz do poruszania się po Zakopanem pieszo lub komunikacją miejską - apeluje zakopiański samorząd.

Zmieniona organizacja ruchu w Zakopanem

Zamknięte dla ruchu samochodowego zostaną: ul. Kościuszki na odcinku od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z Al. 3-go Maja, ul. Staszica, Weteranów Wojny i Zborowskiego – wjazd będzie możliwy tylko dla mieszkańców na podstawie dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania.

Dodatkowo mogą zostać wyłączona z ruchu odcinki ulic: Aleje 3-go Maja od strony Ronda Solidarności, Aleje 3 Maja od ul. Kościuszki do ul. Krupówki oraz ul. Krupówki od ul. Aleje 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Zamoyskiego, ul. Witkiewicza i ul. Tetmajera o czym będzie decydować Komenda Powiatowa Policji w Zakopanem w zależności od rozwoju sytuacji. Ruchem będą kierować funkcjonariusze policji.

Na ul. Kamieniec obowiązywać będzie całkowity zakaz zatrzymywania i postoju po obu stronach ulicy na odcinku od ul. Nowotarskiej do wjazdu do Szpitala Powiatowego.

W przypadku wystąpienia bardzo dużego natężenia ruchu kołowego i blokowania się ulic w celu szybszego rozładowania zatorów drogowych funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem wydadzą dyspozycję Straży Miejskiej otwarcia szlabanu blokującego przejazd pomiędzy ul. Ogrodową a ul. Orkana oraz będą kierować pojazdy na objazd.

Zamknięte zostaną następujące parkingi w centrum miasta:

ul. Kościuszki – od ul. Sienkiewicza do Al. 3-go Maja,

ul. Staszica – w całości,

Al. 3-go Maja – część górna (parking pomiędzy ul. Weteranów Wojny a ul. Kościuszki - w zatoce),

Al. 3-go Maja - część dolna (parking autobusowy - w zatoce),

ul. Sienkiewicza – na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Gimnazjalnej.

W dniach 31.12.2023 – 01.01.2024 udostępniony będzie bezpłatnie parking Parkuj i Jedź (Park&Ride) zlokalizowany przy ulicy Chramcówki 35 A.

