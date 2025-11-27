Od 31 stycznia 2026 r. w Krakowie planowane są zmiany w Strefie Płatnego Parkowania. W podstrefie A opłaty będą pobierane również w niedziele.

Czas obowiązywania płatnego parkowania we wszystkich podstrefach zostanie wydłużony i będzie obowiązywał w godzinach 9:00-22:00.

Opłata dodatkowa za brak biletu parkingowego wzrośnie do 400 zł. Zapłacenie jej w ciągu 7 dni obniży kwotę do 200 zł.

Zmienią się także zasady i opłaty za wykupienie zastrzeżonego miejsca postojowego („koperty”), które wyniosą od 2000 zł do 5000 zł miesięcznie.

Drogie parkowanie w Krakowie. Nowe godziny i opłaty w niedzielę uderzą kierowców po kieszeni

Zgodnie z prezydenckim projektem, Obszar Płatnego Parkowania ma funkcjonować w nowych, rozszerzonych ramach czasowych. Największa rewolucja czeka kierowców w podstrefie A, obejmującej ścisłe centrum miasta. Tam opłaty będą pobierane od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9:00 do 22:00. Oznacza to koniec z darmowym, niedzielnym parkowaniem w rejonie Rynku Głównego i Kazimierza.

W podstrefach B i C opłaty będą obowiązywać od poniedziałku do soboty, również w wydłużonych godzinach od 9:00 do 22:00. Jak argumentują władze miasta, celem jest zniechęcenie do długotrwałego blokowania miejsc postojowych, co ma ułatwić znalezienie wolnego miejsca zwłaszcza mieszkańcom danej strefy.

- Zmiany wpisują się w politykę transportową Krakowa, zmniejszając natężenie ruchu w centrum, poprawiając jakość powietrza i wzmacniając rolę transportu zbiorowego jako realnej alternatywy dla podróży samochodem - przekazał krakowski magistrat.

Ile wyniesie mandat za brak biletu parkingowego w Krakowie? Ceny zwalają z nóg

Kierowcy, którzy zignorują nowe przepisy, muszą przygotować się na potężny cios dla portfela. Projekt uchwały zakłada drastyczną podwyżkę opłaty dodatkowej za brak ważnego biletu parkingowego. Nowa stawka ma wynosić aż 400 zł, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do obecnych kar. Urzędnicy przewidzieli jednak pewną ulgę dla tych, którzy szybko uregulują należność. W przypadku dokonania wpłaty w terminie 7 dni od dnia wystawienia zawiadomienia, opłata zostanie obniżona do 200 zł. Decydować będzie data wpływu środków na konto Zarządu Dróg Miasta Krakowa lub data wpłaty w kasach jednostki.

Zmiany obejmą również zasady przyznawania i cennik tzw. kopert, czyli zastrzeżonych stanowisk postojowych. Przedsiębiorcy, którzy chcieliby mieć miejsce na wyłączność, zapłacą znacznie więcej. W najbardziej prestiżowym sektorze A1 miesięczny koszt rezerwacji jednego miejsca ma wynieść aż 5000 zł. W pozostałych sektorach podstrefy A będzie to 3000 zł, w podstrefie B – 2500 zł, a w podstrefie C – 2000 zł. Jak czytamy w propozycji, celem tych zmian jest ograniczenie nadmiernego zajmowania przestrzeni publicznej i wpisanie się w politykę transportową miasta, która promuje transport zbiorowy jako alternatywę dla samochodów.

