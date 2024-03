Matura z angielskiego 2024. Kiedy, jak, co powtórzyć, pewniaki na maturę. Znamy wymagania

Dzień Kobiet w Polsce tradycyjnie jest obchodzony w dniu 8 marca. Z okazji swojego święta panie dostają życzenia i prezenty, ale jest to również okazja do zwrócenia uwagi na ich codzienną pracę. Swoimi kobietami pochwaliła się małopolska policja. Większość pań pracujących dla tej służby to funkcjonariuszki, ale liczne grono stanowią też pracowniczki cywilne. Przy okazji przypomniano o ważnej rocznicy. W tym roku mija 99 lat od czasu, gdy kobiety po raz pierwszy założyły mundur polskiej policji. Poniżej galeria zdjęć i dalsza część artykułu.

Ile kobiet pracuje w małopolskiej policji?

W małopolskiej policji pracuje 2613 kobiet. Większość z nich to policjantki. W Małopolsce mundur przywdziewa 1387 pań. - Na co dzień pełnią służbę w patrolach, prowadzą dochodzenia, piastują kierownicze stanowiska, ale także zajmują się stroną logistyczną i profilaktyką. Są przewodniczkami psów służbowych, przeprowadzają oględziny, gonią piratów drogowych. Swoją służbą i pracą przyczyniają się do dbania o bezpieczeństwo innych - wyjaśnia małopolska policja. Z kolei 1226 kobiet zajmuje stanowiska cywilne.

