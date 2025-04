Pielgrzymka papieża Franciszka do Polski. Wizyta nadziei i jedności

Matura 2025 zacznie się wcześniej! Co z egzaminami? Sprawdź harmonogram CKE

Papież Franciszek w Polsce - kiedy odbyła się pielgrzymka Ojca Świętego?

Dla wiernych papież Franciszek to nie tylko głowa kościoła, ale także duchowy przewodnik i symbol miłosierdzia. Ojciec Święty od początku swojego pontyfikatu cieszy się dużym szacunkiem. Co prawda, nadal dla wielu wiernych z Polski szczególną postacią pozostaje Jan Paweł II, lecz mimo to papież Franciszek również zdobył uznanie, między innymi dzięki swojej skromności, bezpośredniości oraz otwartości na bliźnich. Pielgrzymka, która odbyła się w 2016 roku była więc ważnym wydarzeniem dla Polaków i zapisała się na kartach historii. Wizyta papieża Franciszka w Polsce miała miejsce dokładnie w dniach 27–31 lipca 2016 roku i była związana ze Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie.

Wizyta papieża Franciszka w Polsce 2016

Papież Franciszek w Polsce pojawił się prawie 9 lat temu, a jego wizyta - tak jak wspominaliśmy - była związana głównie ze Światowymi Dniami Młodzieży, które odbywały się wówczas w Krakowie, lecz w trakcie pobytu w naszym kraju miał okazję udać się także do Częstochowy i Oświęcimia. Podczas kilku dni wierni mogli wspólnie z papieżem odmówić modlitwę, co z pewnością dało wielu sporo nadziei na lepsze jutro. Nie obyło się także bez rozmów z młodzieżą - 28 lipca Franciszek udał się na Krakowskie Błonia, gdzie wszedł w dialog z tysiącami młodych wiernych.

Wizyta Franciszka w Polsce

Papież Franciszek był trzecim papieżem, który odwiedził nasz kraj - przed jego wizytą gościł u nas także Benedykt XVI w 2006 roku, a jeszcze wcześniej aż dziewięć razy do swojej ojczyzny przybywał Jan Paweł II, który podczas pielgrzymki papieża Franciszka był często wspominany w przemowach. Niezapomnianym momentem jest m.in. wypowiedź Ojca Świętego na Wawelu w obecności prezydenta Andrzeja Dudy i najwyższych władz państwowych, kiedy to podkreślał, iż cenionym synem naszego kraju był właśnie Jan Paweł II.

