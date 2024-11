Pieniądze z KPO dla Krakowa. 11 milionów złotych na zazielenienie miasta

Kraków jako drugie miasto w Polsce podpisał umowy na środki z KPO. Pierwsza transza umów opiewa na kwotę 11 milionów złotych. Ta suma pozwoli zainwestować w tereny zielone w Krakowie. Pieniądze zostaną przeznaczone na: zagospodarowanie parku Duchackiego, rewitalizację placu Axentowicza oraz utworzenie czterech parków kieszonkowych przy ul. Hynka, Prądnickiej, Popławskiego i Obrońców Krzyża.

- Krajowy Plan Odbudowy finansuje m.in. wsparcie zielonej i energetycznej transformacji poprzez zapewnienie środków na finansowanie określonych typów inwestycji wpływających na „zazielenienie” terenów miejskich, łagodzenie zmian klimatu i adaptację do nich, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów, zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń i przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej – powiedział prezydent Krakowa Aleksander Miszalski.

Krajowy Plan Odbudowy to plan reform i inwestycji będący częścią unijnego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Polska otrzyma 60 mld euro (ok. 268 mld złotych), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji i 34,54 mld euro (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek.

Pożyczka jest udzielana na okres do 20 lat. Jej oprocentowanie wynosi 0 proc. w projektach, które nie generują przychodu do budżetu miasta (budowa ogólnodostępnych parków, skwerów itp.), oraz 1 proc. w przypadku projektów, które przynoszą przychód (np. termomodernizacja czy odpłatne toalety miejskie). W przypadku części projektów możliwe jest też umorzenie 5 proc. kapitału. Pożyczka nie wiąże się z prowizją, ani opłatami za jej udzielenie i obsługę. Może sfinansować do 100 proc. kosztów kwalifikowalnych netto - informuje krakowski magistrat.