Pierwszy atak zimy w Polsce to kwestia godzin. Tutaj spadnie nawet 10 cm śniegu

Do Polski napływa arktyczne powietrze, przynosząc zimową aurę i niskie temperatury.

Spodziewane są przymrozki, a także opady śniegu, szczególnie w górach, ale możliwy jest też na nizinach.

Drogi mogą być śliskie, a w Tatrach panują trudne warunki. Sprawdź, kiedy pogoda się poprawi.

Przed nami zimne dni, ze zjawiskami bardziej kojarzonymi z zimą niż z początkiem jesieni. Oprócz przymrozków możliwe są także opady śniegu. Jak podaje portal twojapogoda.pl, wszystko to za sprawą „rozległego wyżu barycznego znad zachodniej Rosji, który sprowadzać będzie nad nasz kraj arktyczną masę powietrza”. Realne będą nie tylko przygruntowe przymrozki. Temperatura na wysokości kilku metrów nad ziemią może spaść do -3°C.

Ostatniego dnia września, jak informuje twojapogoda.pl, „w południowych i południowo-wschodnich regionach kraju zrobi się na tyle zimno, że nawet w najcieplejszym momencie dnia nie będzie więcej niż około 5°C”. U stóp gór termometry pokażą około zera, zaś w szczytowych partiach gór spodziewany jest całodobowy mróz.

Nocą i nad ranem mróz także na niżej położonych terenach. Spodziewane są też opady, niewykluczony śnieg z deszczem i śnieg. Białego puchu na ziemi będzie bardzo niewiele, jednak to w połączeniu z lodem może sprawić, że drogi i chodniki w nocy i nad ranem mogą być śliskie. Uwaga, kierowcy!

- W wyższych partiach gór zapanuje prawdziwa zima. Na Kasprowym Wierchu w Tatrach może spaść nawet ponad 10 cm puchu – czytamy w artykule na twojapogoda.pl.

Jak informują służby Tatrzańskiego Parku Narodowego, w poniedziałek (29 września) w Tatrach powyżej 1700 m n.p.m. pada śnieg, a szlaki są śliskie i niebezpieczne. Dodatkowym utrudnieniem jest niski pułap chmur ograniczający widoczność.

Jeszcze w niedzielę warunki do wędrówek były sprzyjające, bo świeciło słońce. Od poniedziałku nastąpiło załamanie pogody. Pojawiły się opady śniegu, a warunki znacznie się pogorszyły. Na szczytach temperatura spadnie do około minus trzech stopni Celsjusza.

– powiedział w rozmowie z PAP ratownik dyżurny TOPR Łukasz Kowalczyk.

Śnieg w górach nie poleży jednak zbyt długo, ponieważ już pod koniec trwającego tygodnia, w pierwszych dniach października, zrobi się cieplej, a śnieg roztopi się. Co więcej, w prognozach pierwszy weekend nowego miesiąca ma być słoneczny.

Źródło: TwojaPogoda.pl / PAP

