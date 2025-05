Płacą nawet 35 tys. miesięcznie. To niedoceniana branża

To jedyne takie osiedle w Polsce. "Smerfne marzenie z wielkiej płyty"

Jeszcze niedawno wydawało się, że marketing i PR to branże przereklamowane, a pracodawcy zaczynają patrzeć w innym kierunku. Tymczasem raport Grafton Recruitment pokazuje coś zupełnie odwrotnego - "stara" branża wraca do łask, a pensje, jakie oferują firmy specjalistom od reklamy, mediów i e-commerce, potrafią przyprawić o zawrót głowy.

Branża marketingowa powraca z przytupem na polski rynek

Branża marketingowa to sektor gospodarki zajmujący się promowaniem produktów, usług lub marek, budowaniem relacji z klientami oraz wspieraniem sprzedaży. Jej głównym celem jest przyciągnięcie uwagi konsumentów i wpływanie na ich decyzje zakupowe, poprzez różne strategie komunikacyjne i reklamowe. W ostatnich latach panowała narracja, iż sektor ten wymiera śmiercią naturalną, lecz teraz okazuje się, że ponownie wraca do łask! Dziś jednak w marketingu nie liczy się jedynie kreatywność i lekkie pióro - potrzeba o wiele więcej umiejętności. Współczesny specjalista PR lub marketer to nie tylko człowiek z pomysłami, ale również analityk, technolog i strateg w jednym.

Zarobki w marketingu. Jest lepiej niż myślicie!

Według wspomnianego już wcześniej raportu Grafton, to m.in. dyrektorzy marketingu mogą liczyć na naprawdę imponujące wynagrodzenia:

Warszawa: do 35 000 zł brutto miesięcznie

Inne duże miasta: do 28 000 zł brutto miesięcznie.

Co ciekawe, w przypadku innych stanowisk to Kraków okazuje się najhojniejszy i można tam liczyć na wysokie wypłaty na poszczególnych stanowiskach:

Menedżer ds. contentu: do 17 000 zł

Menedżer social media: nawet 18 000 zł

Kierownik PR: do 22 000 zł

Konsultant PR: 9 000–16 000 zł

E-commerce manager: 14 000–22 000 zł

Specjalista SEO/SEM: 8 500–13 000 zł.

Wysoko cenieni są też contentowcy – w największych miastach mogą zarobić nawet 12 500 zł brutto. W Poznaniu pensje dla menedżerów marketingu sięgają 16 tys. zł, a w Łodzi menedżerowie social media mogą liczyć na 10 tys. zł miesięcznie.