Płacz niósł się po okolicy. 14-letnia Anastazja uciekła przed wojną. W Krakowie doszło do tragedii

Bez księdza, bez mistrza ceremonii, za to w przejmującej ciszy i zadumie. 14- letnią Anastazję, która zaczadziła się w łazience wynajmowanego mieszkania przy ul. Armii Krajowej, przyszło pożegnać zaledwie kilka osób. Nad czarną urną z prochami dziewczynki długo stała jej mama, a jej płacz niósł się po okolicy. 

  • Do tragedii doszło 11 lutego w Krakowie. Służby robiły wszystko, aby uratować 14-latkę. Niestety, finał okazał się tragiczny. Nastolatka z Ukrainy to kolejna ofiara tlenku węgla, zwanego "cichym zabójcą".
  • 18 lutego odbył się pogrzeb Anastazji. W skromnej ceremonii uczestniczyło zaledwie kilka osób. 
Pogrzeb 14-letniej Anastazji w Małopolsce. To ofiara tlenku węgla

Nie ma nic boleśniejszego niż widok matki płaczącej nad szczątkami dziecka. Obywatele Ukrainy uciekli do Polski przed wojną. Rodzina 14-letniej Anastazji jakiś czas temu wprowadziła się do mieszkania na 3 piętrze w IV–kondygnacyjnym budynku przy ul. Armii Krajowej. - Mieszkanie wynajmowali, uciekli przed wojną - mówi dziennikarce "Super Expressu" sąsiad rodziny.

Dodaje, że 9 lat temu blok został przyłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej - kto chciał, mógł zrezygnować z posiadania gazu w mieszkaniu. Nie wszyscy jednak chcieli ponosić dodatkowe koszty i pozostawili piecyki do podgrzewania ciepłej wody, czy kuchenki gazowe. Wiadomo, że w mieszkaniu, które wynajmowała rodzina gaz był i to on spowodował, że 14-latka znalazła się w śmiertelnej pułapce.

Nieprzytomną dziewczynkę znaleźli domownicy w łazience. Od razu wezwali na pomoc służby i otworzyli wszystkie okna. Strażacy zjawili się na miejscu błyskawicznie, blok w którym doszło do tragedii znajduje się w bliskiej odległości od siedziby Państwowej Straży Pożarnej. Lądował też helikopter. Niestety życia Anastazji nie udało się uratować. - Prowadzimy śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci - powiedziała w rozmowie z Super Expressem Oliwia Brożek–Michalec, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Stężenie śmiertelnego gazu w mieszkaniu wynosiło 70 ppm. 14-latka jest 9 ofiarą czadu w Małopolsce od początku rozpoczęcie sezonu grzewczego.

Pogrzeb ofiary tlenku węgla. 14-latkę żegnali najbliżsi. Przejmujący widok na cmentarzu

Pogrzeb 14- latki która się zaczadziła w Krakowie
Pogrzeb 14–letniej Anastazji
