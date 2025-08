Wypadek na przejeździe kolejowym pod Krakowem. Jest nagranie

Trudno w to uwierzyć, ale kierowca dostawczego busa, uczestnik wypadku na strzeżonym przejeździe kolejowym pod Krakowem, nie odniósł żadnych obrażeń. Nic nie stało się również pasażerom i obsłudze pociągu relacji Świnoujście-Kraków. Do zdarzenia doszło w piątek, 1 sierpnia, przed godz. 7, w Woli Filipowskiej (wideo na dole artykułu).

Nagranie opublikowane przez Policję Małopolską nie obejmuje jednak momentu, gdy prowadzący busa zbliża się do przejazdu, więc nie wiemy, czy wjechał na tory ze swojej winy, czy może za późno włączyła się sygnalizacja. Niezależnie od tego mężczyzna nie podjął próby wyłamania rogatek, tylko zaczął manewrować pojazdem tak, by uniknąć zderzenia, co jednak mu się nie udało. Pociąg osobowy uderzył w opla ze znaczą siłą, powodując urwanie całej tylnej części samochodu.

Jak dodają mundurowi, trwają czynności pod nadzorem prokuratury, które mają ujawnić, kto ponosi odpowiedzialność za wypadek na przejeździe kolejowym.

Tymczasem policja apeluje przy okazji do kierowców, by zachowali szczególną ostrożność w takich zdarzeniach.

- Zatrzymaj się przed przejazdem, rozglądnij i upewnij, czy nie nadjeżdża pociąg. Nie wjeżdżaj na przejazd, jeśli sygnalizacja świetlna tego zabrania, a rogatki są w trakcie opuszczania lub podnoszenia. Nigdy nie zatrzymuj się na torach. Jeśli nastąpiło spowolnienie ruchu za przejazdem i nie jesteś pewny, czy bezpiecznie opuścisz torowisko – NIE JEDŹ! - poczekaj przed nim. Nigdy nie omijaj pojazdów stojących przed przejazdem.

Niestosowanie się do tych zasad może być przyczyna tragicznego w skutkach wypadku. Pociąg może pojawić się w każdej chwili – to nie miejsce na ryzyko. Pojazd szynowy nie wybacza błędów, a jego nagłe zatrzymanie wymaga odległości nawet 1000 metrów. Nigdy nie lekceważ oznakowania i sygnałów. Skup się w 100% – twoje życie zależy od Ciebie.

Gdy Twój pojazd zostanie unieruchomiony lub uwięziony na przejeździe kolejowym pomiędzy opuszczonymi rogatkami. Nie stój, podjedź do rogatki i pchnij ją swoim pojazdem. W ten sposób uruchomisz mechanizm jej odblokowania - czytamy w komunikacie Policji Małopolskiej.