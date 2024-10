Jedna osoba poszkodowana

Pod Krakowem eksplodowało szambo. Wybuch zdemolował ścianę domu

We wsi Ratajów pod Krakowem doszło do nietypowego zdarzenia. Eksplodowały gazy ulatniające się z przydomowego szamba. Wybuch był na tyle silny, że zdemolował ścianę budynku. Jedna osoba została poszkodowana. Po udzieleniu jej pierwszej pomocy zdecydowano o transporcie do szpitala w Krakowie.