Pogoda dała się we znaki! Strażacy interweniowali ponad 2000 razy. A to nie koniec!

O istnieniu tej skały w Małopolsce mało kto wie. Jej nazwa to popularne przekleństwo

Egzaminy zawodowe - sesja LATO 2025: ARKUSZE do ściągnięcia [harmonogram, zasady, wyniki]

Pogoda dała się we znaki! Strażacy byli wzywani ponad 2000 razy

W piątek, 6 czerwca strażacy odnotowali 2186 interwencji związanych z usuwaniem skutków gwałtownych zjawisk atmosferycznych - przekazał w sobotę rano rzecznik komendanta Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Karol Kierzkowski. Rzecznik poinformował PAP, że najwięcej interwencji miało miejsce w woj. małopolskim (489), lubelskim (338) i śląskim (321).

Kierzkowski dodał, że od północy do godz. 6.30 w sobotę odnotowano 20 kolejnych interwencji.

⚠️UWAGA⚠️‼️NOWE OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE #IMGW‼️Burze 1🟡 2🟠 Prognozowane są burze z bardzo silnymi opadami deszczu do 50 mm i wiatr do 100 km/h. Lokalnie duży grad.Ostrzeżenie ważne do 2025-06-08 00:00 i może zostać podniesione na wyższy stopień👉https://t.co/16QmSAFVB6 pic.twitter.com/GesjwkazMf— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) June 7, 2025

Kolejne ostrzeżenia dla mieszkańców. Jest alert RCB

W sobotę, 7 czerwca przed południem RCB wydało alert dla całego kraju ostrzegający mieszkańców przed burzami. Wcześniej IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami i silnym wiatrem osiągającym w porywach do 100 km/h dla 16 województw. Dodatkowo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu. Prognozuje, że spadnie od 20 mm do 30 mm wody. Będą temu towarzyszyły porywy wiatru do 85 km/h. Lokalnie możliwy grad.

Ostrzeżenia te będą obowiązywać najwcześniej od godz. 14.00 i potrwają najdłużej do godz. 2.00 w niedzielę.

Obejmą województwa:

warmińsko-mazurskie,

podlaskie,

kujawsko-pomorskie,

wielkopolskie,

lubuskie,

dolnośląskie,

północną część województwa mazowieckiego, łódzkiego, zachód województwa opolskiego i południe Podkarpacia.

Ostrzeżenia II stopnia również przed burzami obejmą województwo pomorskie i zachodniopomorskie, lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie, a także południową część województwa mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego, wschodnią część opolskiego i północ podkarpackiego. Potrwają najwcześniej od godz. 12.00 i zakończą się najpóźniej o godz. 2.00 następnego dnia. Na tych obszarach przewidywane są bardzo silne opady deszczu do 50 mm i porywy wiatru do 100 km/h wraz z lokalnymi dużymi opadami gradu.

IMGW zastrzegł, że w związku ze skomplikowaną pogodą ostrzeżenia mogą zostać podniesione na wyższy stopień.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Totalny paraliż na drogach. Powodem wypadki i trudna pogoda Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.