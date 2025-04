Tragiczny wypadek na Podhalu: Czy błąd ratowników przyczynił się do śmierci rowerzysty? Prokuratura bada sprawę!

Co się stało?

Niedziela Wielkanocna w Olkuszu. Tłumy wiernych przyjechały na świąteczne nabożeństwo do kościoła pw. Maksymiliana Marii Kolbego na ul. ks. Gajewskiego. Okazało się, że zazębiły się dwie msze i miejsca parkingowe w okolicy bardzo szybko się zapełniły. Kierowcy zaczęli zostawiać samochody gdzie popadnie. Część zaparkowała na ścieżce rowerowej. Komuś się to jednak bardzo nie spodobało. – Ktoś życzliwy zadzwonił na policję z prośbą o interwencję. W czasie mszy wyszedł do nich proboszcz i próbował negocjować – mówi jeden ze świadków zamieszania.

Dyskusja spełzła jednak na niczym, a kapłan był zmuszony ustąpić. Wtedy wrócił na mszę, a na jej koniec niespodziewanie zwrócił się do wiernych. – Na końcu mszy poprosił wiernych żeby nie parkowali nielegalnie na ścieżce rowerowej. Żeby było lepiej powiedział, że „nie wszyscy cieszą się ze zmartwychwstania Chrystusa i pilnują porządku bardziej niż straż grobu pańskiego” – słyszymy.

