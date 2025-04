Wielu katolików nie ma o tym pojęcia. Tego dnia nie trzeba iść do kościoła! Prawo mówi jasno

Spis treści

Czy w Wielkanocny Poniedziałek trzeba iść do kościoła? Jednoznaczna odpowiedź

Wielkanoc jest najważniejszym świętem dla chrześcijan. Tego dnia mają oni obowiązek uczestniczenia we mszy świętej. Zwolnione z tego obowiązku są wyłącznie osoby, które ze względu na chorobę lub ważne obowiązki nie mogą zjawić się w świątyni oraz ci, którzy uczestniczyli w wielkanocnej liturgii odbywającej się w wielkosobotni wieczór. A czy w Wielkanocny Poniedziałek trzeba iść do kościoła? Ten dzień w Polsce jest dniem wolnym od pracy, stąd wielu wiernych nie wyobraża sobie, żeby w poniedziałek następujący po Wielkanocy nie zjawić się w świątyni. Co ciekawe - wielu nie wie, co na ten temat mówi prawo kanoniczne. A jest ono jednoznaczne!

Uczestnictwo we mszy świętej w Wielkanocny Poniedziałek jest jednak dobrowolne. Przepisy kościelne, czyli kodeks prawa kanonicznego, nie ustanawia obowiązku pojawienia się w kościele dzień po Wielkanocy. W Wielkanocny Poniedziałek nie przypada żadna kościelna uroczystość. Tradycyjnie katolicy w Polsce przychodzą jednak tego dnia na mszę świętą. Poniżej dalsza część artykułu.

Lista świąt nakazanych według kodeksu prawa kanonicznego

Prawo kanoniczne mówi jasno - Poniedziałku Wielkanocnego nie ma na liście świąt nakazanych. Księża zachęcają do uczestnictwa we mszy świętej, ale w przypadku, gdy praktykujący katolik nie może przyjść do kościoła - nie popełnia grzechu. Na potwierdzenie przekazujemy listę świąt nakazanych:

wszystkie niedziele w roku,

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia),

Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia),

Uroczystość św. Józefa (19 marca) - zniesione w Polsce,

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (w Polsce obchodzone w VII niedzielę wielkanocną),

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) (święto ruchome obchodzone w czwartek po uroczystości Najświętszej Trójcy – 60 dni po Niedzieli Zmartwychwstania),

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca) - zniesione w Polsce,

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia),

Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada),

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia) - zniesione w Polsce,

Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia).

