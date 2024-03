Jarmark wielkanocny w Krakowie już działa. Ceny przyprawiają o zawrót głowy

Jak co roku, przed Wielkanocą Rynek Główny w Krakowie zamienił się w wielki plac targowy. W czwartek, 21 marca zaczął funkcjonować jarmark wielkanocny. Mieszkańcy miasta i turyści mogą przebierać w towarach oferowanych przez sprzedawców. Wystawcy z Polski, ale też m. in. z Litwy, Ukrainy, Słowacji oraz Węgier przygotowali dla klientów bogaty asortyment wyrobów rzemieślniczych oraz specjałów kulinarnych. Na krakowskim jarmarku wielkanocnym można zaopatrzyć się we wszystko, co jest niezbędne na świątecznym stole. Trzeba być jednak przygotowanym na spory wydatek. Ceny na jarmarku wprost zwalają z nóg. Klienci muszą głęboko sięgnąć do kieszeni, żeby nabyć towary oferowane przez wystawców.

Z relacji reportera Radia ESKA wynika, że szczególnie droga jest żywność. Zakup bochenka chleba na zakwasie pszenno-żytnim to koszt 39 zł. Z kolei pojedyncza pajda ze smalcem kosztuje 18-20 zł. Dodatek do pajdy to koszt od 6 do 12 zł. Co ciekawe, 6 złotych kosztuje... szczypiorek. Inne tradycyjne przysmaki, takie jak bigos czy kwaśnica to koszt 30 zł, a za porcję pierogów zapłacimy 40 zł.

Dużo trzeba wydać również na fast foody. Burger wołowy z camembertem został wyceniony na 60 zł. Za hot doga zapłacimy natomiast 40 zł. Tylko o 2 zł mniej trzeba wydać na zapiekankę. Nuggetsy kosztują 25 zł, a frytki 15 zł. Tyle samo co frytki kosztuje kawa i herbata (w wersji klasycznej, bo herbata w wersji zimowej jest o 5 zł droższa). Zdjęcia z jarmarku wielkanocnego w Krakowie znajdziecie w poniższej galerii.

Program jarmarku wielkanocnego w Krakowie

sobota, 23 marca, godz. 13.00 – uroczyste otwarcie

niedziela, 24 marca – Stowarzyszenie Folklorystyczne „Teatr Regionalny” zaprezentuje palmy wielkanocne, a następnie programy artystyczne i obrzędy wielkanocne w wykonaniu autentycznych amatorskich zespołów regionalnych i grup folklorystycznych. Zespoły spotkają się pod Barbakanem o godz. 11.15. Barwny korowód z palmami przejdzie wokół jarmarku pod kościół św. Wojciecha, gdzie o godz. 11.45 nastąpi poświęcenie palm, a następnie zespoły zaprezentują się na estradzie w Rynku Głównym. Tego samego dnia od godz. 10.00 odbywać się będzie konkurs na tradycyjną palmę wielkanocną.

sobota, 30 marca, godz. 12.00 – uroczyste święcenie koszyczków wielkanocnych z udziałem włodarzy miasta i kościoła krakowskiego

poniedziałek, 1 kwietnia, godz. 14.00 – organizatorzy zapraszają na rynek, gdzie „Siuda Baba” będzie smarować sadzą i szukać swoich następczyń.

