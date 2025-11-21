Policja rozbiła grupę zajmującą się handlem lekami opioidowymi i psychotropowymi.

Ofiarami były głównie młode kobiety w kryzysie emocjonalnym; cztery z nich zmarły.

Zatrzymano 10 osób, w tym 58-letniego lekarza wystawiającego recepty do nielegalnej sprzedaży.

Sprawa zaczęła się od śmierci 19-latki na krakowskim Kazimierzu we wrześniu 2024 r.

W sierpniu 2025 r. zatrzymano trzy kobiety i kolejnych członków grupy.

17 listopada wpadł lekarz z Dolnego Śląska oraz cztery inne osoby powiązane z procederem.

Śledczy badają także dwa zgony młodych kobiet z 2021 roku.

Prokuratura zapowiada dalsze zatrzymania.

Pierwsze zatrzymanie miało miejsce we wrześniu 2024 roku. Policjanci zostali wówczas wezwani do jednego z mieszkań na krakowskim Kazimierzu, gdzie znaleziono ciało 19-letniej kobiety. Na miejscu zatrzymano 35-letniego mężczyznę i zabezpieczono duże ilości leków opioidowych. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci mogło być przedawkowanie substancji przekazanych jej przez zatrzymanego.

Mężczyzna tłumaczył, że jako osoba z amputowaną kończyną stosował silne środki przeciwbólowe. Prokurator postawił mu zarzuty m.in. nieudzielenia pomocy oraz udzielania środka odurzającego w celu osiągnięcia korzyści osobistej. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.

Kolejna ofiara odnaleziona w windzie

Na początku 2025 roku doszło do drugiego tragicznego zdarzenia. W windzie jednego z bloków na Prądniku Białym znaleziono nagie ciało 27-letniej kobiety. Zabezpieczone ślady wskazywały, że zwłoki zostały przeniesione z innego miejsca.

Śledczy trafili do mieszkania 26-letniego mężczyzny, gdzie ujawniono duże ilości leków psychotropowych, narkotyki oraz zużyte strzykawki i igły. Kobieta przyszła do niego, by kupić środki odurzające. Po zażyciu straciła przytomność i zmarła. Mężczyzna, obawiając się konsekwencji, wyniósł jej ciało do windy. On również został tymczasowo aresztowany.

Przełom w śledztwie

W czerwcu 2025 roku policjanci interweniowali w jednym z mieszkań, gdzie znaleziono młodą kobietę w stanie zagrożenia życia. Trafiła do szpitala, w którym lekarze walczyli o jej życie. W mieszkaniu przebywał także 36-letni mężczyzna – jak ustalono, członek grupy dostarczającej leki psychotropowe. To właśnie wtedy śledczy zaczęli odkrywać powiązania między kolejnymi osobami zaangażowanymi w proceder, a sprawa nabrała tempa.

Zatrzymania w Krakowie i Częstochowie

W sierpniu 2025 roku zatrzymano trzy kobiety zaopatrujące 36-latka w leki. Wobec zatrzymanych – w wieku od 25 do 36 lat – zastosowano tymczasowe aresztowania. Zabezpieczono znaczące ilości opioidów, benzodiazepin, narkotyków, a także telefony, karty SIM oraz akcesoria do iniekcji.

Z śledztwa wynika, że do grupy należeli również mężczyźni aresztowani w poprzednich miesiącach.

Aresztowany lekarz z Dolnego Śląska

17 listopada zatrzymano kluczową postać w sprawie – 58-letniego lekarza z Dolnego Śląska. To on miał masowo wystawiać recepty na mocne leki psychotropowe, wykorzystując numery PESEL osób nieświadomych udziału w przestępstwie. Recepty trafiały następnie do członków grupy, którzy sprzedawali leki dalej – często na sztuki lub blistry.

Mężczyzna usłyszał zarzuty fałszowania dokumentacji oraz działania wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Trafił do aresztu.

Tego samego dnia zatrzymano cztery kolejne osoby – 42-latkę z Krakowa, mieszkańca Lublina oraz parę z Gdańska. 20-letnia kobieta trafiła do szpitala w stanie ciężkim po zażyciu leków przepisanych przez zatrzymanego wcześniej lekarza. Grupa wykorzystywała recepty od „zaprzyjaźnionego” medyka, czerpiąc korzyści majątkowe z handlu substancjami.

Z ustaleń policji wynika, że przestępcy celowo kierowali ofertę do młodych kobiet przeżywających kryzys emocjonalny. Ofiary kupowały środki uspokajające i przeciwbólowe, a sprawcy wykorzystywali ich zależność. Część z nich była brutalnie krzywdzona seksualnie.

Śledczy analizują również przypadki z 2021 roku, kiedy w podobnych okolicznościach zmarły dwie młode kobiety. Wówczas również w grę miały wchodzić substancje przekazywane przez 35-latka zatrzymanego w 2024 roku.

Śledztwo trwa. Planowane są kolejne zatrzymania

Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Kraków–Śródmieście Zachód. Sprawą zajmują się funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.

Śledczy zapowiadają dalsze zatrzymania.