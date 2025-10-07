Lekarz z pensją 100 tys. zł podejrzany o przyjmowanie łapówek. "Wcześniej nie było niepokojących sygnałów"

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Konsultacja: jch
2025-10-07 16:34

Szok w poznańskim szpitalu. Wczesnym rankiem policja wyprowadziła w kajdankach Jacka D., ordynatora oddziału neurologii. Jak ustalili śledczy, ceniony lekarz miał w zamian za łapówki pomagać przestępcom uniknąć więzienia, wystawiając fikcyjne dokumentacje medyczne. Szczegóły w artykule.

Ordynator Jacek D

i

Autor: KWP Poznań & Archiwum/ Materiały prasowe
  • Policja zatrzymała ordynatora neurologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.
  • Śledczy zarzucają mu przyjęcie co najmniej 80 tys. zł łapówki.
  • Lekarz miał tworzyć fałszywe dokumentacje medyczne i pomagać w unikaniu odsiadki.
  • W sprawie zatrzymano łącznie siedem osób, w tym dwóch pośredników.
  • Prokurator rozważa tymczasowy areszt dla jednego z pośredników.
  • Dyrekcja szpitala zapowiada wewnętrzną kontrolę na oddziale neurologii.

W poniedziałek, 6 października, punktualnie o 6 policja wyprowadziła Jacka D. ze szpitala w kajdankach. Wszyscy byli w szoku. - Wcześniej nie było żadnych niepokojących sygnałów dotyczących tego lekarza - powiedział prof. Dawid Murawa, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Funkcjonariusze w pocie czoła zabezpieczali interesującą ich dokumentację medyczną. - Policjanci KWP w Poznaniu zatrzymali 7 osób. Wśród zatrzymanych był kierownik jednego z oddziałów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, a także dwaj pośredniczący w załatwianiu przyjęcia osób do szpitala i nakłaniający do wytworzenia "lewej" dokumentacji medycznej - ujawnia Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

O co chodzi?

Już w ubiegłym roku śledczy dowiedzieli się, że jeden z lekarzy pracujący w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu, w zamian za pieniądze tworzył fikcyjne dokumentacje medyczne dotyczące zdrowia określonych osób i tym samym pomagał im uniknąć odpowiedzialności karnej lub pobytu w więzieniu. - Niektóre z nich, skazane prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności, chciały odroczyć termin wykonania kary. W tym celu przyjmowane były na oddział szpitalny bez wskazań medycznych, a w ich dokumentacji poświadczana była nieprawda. Jeszcze inne uzyskiwały zwolnienia lekarskie lub recepty - tłumaczy Wawrzyniak.

Wiadomo już, że prokurator z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przedstawił Jackowi D. zarzuty dotyczące przyjęcia co najmniej 80 tysięcy złotych łapówki, a także poplecznictwa i poświadczenia nieprawdy. - Podejrzany podejmował zachowania naruszające przepisy prawa, wystawiając fikcyjne zwolnienia lekarskie i przyjmując na oddział osoby bez istniejących ku temu przesłanek medycznych. Ponadto poświadczając nieprawdę w ich dokumentacji medycznej utrudniał prowadzone przeciwko nim postępowania karne, doprowadzając do nieodbycia przez nie kary pozbawienia wolności - opisuje prokuratura.

Czytaj też: Są wyniki sekcji zwłok znanego TikTokera Patryka „Jagodzianki” i jego dziewczyny. Ta informacja przeraża! "Liczne rany cięte i kłute"

Dwaj pośrednicy, którzy kontaktowali zainteresowanych z lekarzem usłyszeli zarzuty wręczenia korzyści majątkowych w zamian za zachowania naruszające prawo, a także nakłaniania do wytworzenia nieprawdziwej dokumentacji medycznej. Wobec jednego z nich prokurator złoży wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Pozostali zatrzymani, podejrzani o wręczenie korzyści majątkowych i posługiwanie się fałszywymi dokumentami, będą odpowiadać z wolnej stopy. - Prokurator zastosował wobec nich dozory policji oraz poręczenia majątkowe - mówi Wawrzyniak. Tymczasem, prof. Murawa, szef zatrzymanego Jacka D., powiedział, że gdy funkcjonariusze w szpitalu na oddziale neurologicznym zabezpieczyli dokumentację medyczną 10 pacjentów, część z nich była jeszcze na oddziale. Jacek D. był lekarzem pracującym bez zarzutów. Nikogo też nie dziwiło, że brał najwięcej dyżurów w szpitalu. Kierował neurologią, ale pracował także na SOR, co dawało lekarzowi wynagrodzenie na poziomie 100 tys. złotych. Prof. Murawa nie widzi możliwości dalszej współpracy z zatrzymanym lekarzem. Zapowiedziano także wewnętrzną kontrolę na oddziale neurologii. - Ostateczną decyzję podejmę po konsultacji z prawnikami - mówi Murawa. Oddziałem pokieruje zastępca ordynatora.

Pijany kierowca zaproponował łapówkę. Wszystko się nagrało!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POZNAŃ