Są wyniki sekcji zwłok znanego TikTokera Patryka „Jagodzianki” i jego dziewczyny. Ta informacja przeraża! "Liczne rany cięte i kłute"

We wtorek, 7 października, poznaliśmy wstępne wyniki sekcji zwłok 25-letniej Klaudii K. i 28-letniego Patryka, znanego w internecie jako „Jagodzianka”. Do tragedii doszło w nocy z 1 na 2 października w hotelu MOSiR w Wolsztynie. Policjanci, którzy przybyli na miejsce po zgłoszeniu interwencyjnym, znaleźli w jednym z pokoi ciało kobiety oraz ciężko rannego mężczyznę. Pomimo natychmiastowej pomocy, 28-latek zmarł nad ranem w szpitalu.

Jak przekazał portal "Super Express", ofiary znały się i były parą od około 10 miesięcy. Tego dnia Klaudia miała poinformować partnera o rozstaniu. - Dziewczyna chciała zakończyć związek tego dnia, gdy doszło do tragedii” – powiedział nam Maciej Borowski z policji w Wolsztynie.

Śledczy ustalili, że mężczyzna przyjechał do Wolsztyna, by oddać kobiecie jej rzeczy. Spotkali się w hotelu, gdzie – jak wynika z ustaleń – doszło do ataku. - Wstępne opinie sekcyjne potwierdziły wcześniejsze ustalenia dotyczące przebiegu zdarzenia. Kobieta zmarła od zadanych jej narzędziem ostrym, np. nożem, licznych ran ciętych i kłutych głowy, szyi, lewego barku i przedramienia. Jej zgon nastąpił z powodu wykrwawienia – poinformował Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Rzecznik dodał, że również na ciele mężczyzny ujawniono rozległe obrażenia. - Na ciele mężczyzny ujawniono liczne rany cięte szyi i przedramion, a także ranę kłutą głowy, która doprowadziła do jego zgonu w wyniku krwawienia wewnątrzczaszkowego. Lokalizacja tych obrażeń, ich rozległość i głębokość wskazuje na samouszkodzenie – wyjaśnił prokurator.

Patryk "Jagodzianka", znany w internecie z zamiłowania do muzyki rapowej i hip-hopowej, prowadził kanały w mediach społecznościowych, gdzie zdobywał coraz większą popularność. Kolekcjonował płyty i kasety, które często miały dużą wartość kolekcjonerską.

Śledczy pod nadzorem prokuratora nadal wyjaśniają wszystkie okoliczności tej tragedii.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.