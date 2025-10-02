Śmierć znanego TikTokera i 25-letniej Klaudii w hotelu. Te doniesienia szokują! "Chciała zakończyć związek tego dnia"

2025-10-02 11:44

Tragiczne zdarzenie w nocy z 1 na 2 października w hotelu MOSiR w Wolsztynie zakończyło się śmiercią młodej pary. 25-letnia mieszkanka Wolsztyna i jej 28-letni partner, znany twórca internetowy Patryk „Jagodzianka”, zostali znalezieni w jednym z pokoi hotelowych. Mężczyzna, ranny w przedramiona, zmarł w szpitalu. Śledczy badają przyczyny i okoliczności tragedii.

W nocy (1/2 października) w hotelu MOSiR w Wolsztynie doszło do dramatycznych wydarzeń, w wyniku których życie stracili młodzi ludzie. Jak informuje policja, w pokoju hotelowym znaleziono ciało 25-letniej Klaudii K. oraz ciężko rannego mężczyznę, który mimo reanimacji zmarł w szpitalu. - W nocy w hotelu, po zgłoszeniu interwencyjnym, policjanci znaleźli zwłoki kobiety. W pokoju był też 28-latek z poważnymi obrażeniami przedramion. Nad ranem zmarł w szpitalu – mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji, cytowany przez „Super Express”.

Mężczyzna to Patryk „Jagodzianka”. Pierwsze informacje ujawnili dziennikarze epoznan.pl, a "Super Express" potwierdził je w swoich źródłach. Był znany jako pasjonat polskiej muzyki rapowej i hip-hopowej oraz kolekcjoner płyt i kaset muzycznych. Często odwiedzał lombard w Drezdenku, gdzie zastawiał część swoich zbiorów. Przynosił tam przedmioty unikatowe, rzadkie i kolekcjonerskie, które nierzadko miały sporą wartość. Część zdobytych w ten sposób pieniędzy przeznaczał na realizację swoich pasji, m.in. na skompletowanie komputera do gier.

Patryk i Klaudia spotykali się od około 10 miesięcy. - Dziewczyna chciała zakończyć związek tego dnia, gdy doszło do tragedii - mówi "Super Expressowi" Maciej Borowski z policji w Wolsztynie. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności śledcze. Na miejscu pracuje zespół dochodzeniowy, technik kryminalistyki oraz biegły z zakresu medycyny sądowej.

Wiadomo, że 25-latka była mieszkanką Wolsztyna, natomiast Patryk pochodził z Warszawy. Służby apelują o cierpliwość i przypominają, że dopiero zakończenie czynności śledczych pozwoli na udzielenie szerszych informacji o przyczynach i okolicznościach tragedii.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

