Tragiczny finał randki w hotelu. Nie żyje młoda para, śledczy wyjaśniają okoliczności!

Jak udało się nam ustalić, służby powiadomiły koleżanki 25-latki, które nie mogły skontaktować się ze znajomą. Na miejscu interweniowali policjanci. - W nocy w hotelu, po zgłoszeniu interwencyjnym, policjanci znaleźli zwłoki kobiety. W pokoju był też 28-latek poważnymi obrażeniami przedramion. Nad ranem zmarł w szpitalu - wyjaśnia Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.

Zarówno okoliczności tragedii, jak i jej przyczyny są obecnie badane przez śledczych. Na miejscu wciąż pracuje zespół dochodzeniowo-śledczy, technik kryminalistyki oraz biegły z zakresu medycyny sądowej. - Czynności na miejscu zdarzenia prowadził zespół dochodzeniowy wraz z technikiem kryminalistyki i biegłym z zakresu medycyny sportowej - mówi "Super Expressowi" Maciej Borowski z policji w Wolsztynie.

Trwa ustalanie, co dokładnie wydarzyło się w hotelowym pokoju i jaki był przebieg ostatnich godzin życia pary.

Wolsztyńska policja potwierdza dziennikarzom, że oboje uczestnicy zdarzenia znali się – kobieta była mieszkanką Wolsztyna, a mężczyzna pochodził z Warszawy. Spotkali się w hotelu, ale dramatyczny finał tej wizyty wciąż owiany jest tajemnicą.

Śledczy apelują o cierpliwość i przypominają, że dopiero zakończenie czynności pozwoli na udzielenie szerszych informacji na temat przyczyn i okoliczności śmierci młodych ludzi.

