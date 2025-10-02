Tragiczny finał randki w hotelu. Nie żyje młoda para, śledczy wyjaśniają okoliczności!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
2025-10-02 9:09

Do dramatycznych wydarzeń doszło w nocy w hotelu MOSiR w Wolsztynie. Jak ustalił "Super Express", w jednym z pokoi znaleziono ciało 25-letniej kobiety i ciężko rannego 28-letniego mężczyzny, który mimo reanimacji i przewiezienia do szpitala również zmarł.

Taśma policyjna odgradza przejście

i

Autor: Michal Zebrowski/ East News
Jak udało się nam ustalić, służby powiadomiły koleżanki 25-latki, które nie mogły skontaktować się ze znajomą. Na miejscu interweniowali policjanci. - W nocy w hotelu, po zgłoszeniu interwencyjnym, policjanci znaleźli zwłoki kobiety. W pokoju był też 28-latek poważnymi obrażeniami przedramion. Nad ranem zmarł w szpitalu - wyjaśnia Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.

Zarówno okoliczności tragedii, jak i jej przyczyny są obecnie badane przez śledczych. Na miejscu wciąż pracuje zespół dochodzeniowo-śledczy, technik kryminalistyki oraz biegły z zakresu medycyny sądowej. - Czynności na miejscu zdarzenia prowadził zespół dochodzeniowy wraz z technikiem kryminalistyki i biegłym z zakresu medycyny sportowej - mówi "Super Expressowi" Maciej Borowski z policji w Wolsztynie.

Trwa ustalanie, co dokładnie wydarzyło się w hotelowym pokoju i jaki był przebieg ostatnich godzin życia pary.

Wolsztyńska policja potwierdza dziennikarzom, że oboje uczestnicy zdarzenia znali się – kobieta była mieszkanką Wolsztyna, a mężczyzna pochodził z Warszawy. Spotkali się w hotelu, ale dramatyczny finał tej wizyty wciąż owiany jest tajemnicą.

Śledczy apelują o cierpliwość i przypominają, że dopiero zakończenie czynności pozwoli na udzielenie szerszych informacji na temat przyczyn i okoliczności śmierci młodych ludzi.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

