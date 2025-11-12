Od 27 listopada finalistki rozpoczną kilkudniowe przygotowania w Krakowie. Czekają je próby choreograficzne, szkolenia, sesje medialne oraz wydarzenia towarzyszące. Zwieńczeniem tego etapu będą dwudniowe Gale Finałowe, które odbędą się 29 i 30 listopada. W tym roku organizatorzy zapowiadają nagrody o łącznej wartości ponad 300 tysięcy złotych, w tym samochody i nagrody pieniężne – to jeden z najbardziej wartościowych pakietów w historii konkursu.

Największe emocje wzbudza konkurs Polska Miss 2025, w którym zobaczymy 40 uczestniczek wyłonionych spośród tysięcy zgłoszeń. To reprezentantki wszystkich regionów Polski – laureatki etapów wojewódzkich oraz kandydatki, które przeszły castingi ogólnopolskie. Za nimi wiele miesięcy przygotowań, selekcji i eliminacji, a przed nimi – scena ogólnopolskiego finału w Krakowie.

Miss Nastolatek 2025

Podczas listopadowego wydarzenia zaprezentują się także 41 finalistek Polska Miss Nastolatek 2025 oraz 34 uczestniczki Polska Miss 30+ 2025. W sumie na scenie zobaczymy 115 kobiet, które łączy determinacja, charyzma i pasja.

Polska Miss 30+ 2025

Ogólnopolskie finały konkursów Polska Miss 2025, Polska Miss Nastolatek 2025 oraz Polska Miss 30+ 2025 odbędą się 29 i 30 listopada w Krakowie. – To wyjątkowy moment dla wszystkich finalistek – za nimi miesiące pracy, przygotowań i selekcji. Teraz przed nimi scena finałowa, emocje i możliwość spełnienia marzeń – podkreślają organizatorzy Polska Miss. Polska Miss to ogólnopolski projekt obejmujący 11 etapów regionalnych w całym kraju. W jego ramach odbywają się trzy kategorie:

Polska Miss Nastolatek (14–18 lat),

Polska Miss (19–29 lat),

Polska Miss 30+ (30–39 lat).

Co roku w eliminacjach bierze udział kilka tysięcy kobiet, a listopadowe finały stanowią zwieńczenie wielomiesięcznych przygotowań, castingów i wydarzeń w całej Polsce.