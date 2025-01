To jedyne takie uzdrowisko w Polsce. Lecznicze głębiny 135 metrów pod ziemią!

Limanowa. Książulo odwiedził "polską stolicę zapiekanek"

Od kilku dni "Sweet Prince Mini-Gastro" w Limanowej przeżywa prawdziwe oblężenie, a wszystko za sprawą znanego youtubera - Książula. Mężczyzna odwiedza punkty gastronomiczne w całej Polsce i przyznaje im oceny, a ta dla lokalu pana Sławka jest wyjątkowo wysoka. Nie dość, że otrzymał on naklejkę z napisem "muala", którym influencer oznacza wyjątkowo smaczne jedzenie, to samą Limanową nazwał ponadto "polską stolicą zapiekanek".

- Powiedziałbym, że jest bardzo dobra, na pewno ją zjadł jeszcze raz (...) jest bardzo smaczna, i cenowo dobra (14 zł - przyp.red.), ilość też jest dobra. Pieczarek jest trochę mało - bardziej ten ser gra - ale w połączeniu z dobrym keczupem i fajną bułką to naprawdę daje i chrupnięcie, i takie zanurzenie w puszystości. No, dobrze to działa - komplementuje zapiekankę pana Sławka Książulo.

Pod filmem z wizyty w Limanowej na kanale youtubera pojawiło się ponad 3 tysiące komentarzy. Wynika z nich, że część użytkowników miała również okazję posmakować wspomnianej wyżej zapiekanki.

- Ciepło się na serduchu robi, gdy spotyka się takich ludzi jak Pan Sławek. Jestem kuchennym szajbusem i gdy widzę kogoś kto tak się przykłada do kuchni to łezka się w oku kręci. Dla mnie to jedne z lepszych muala! - pisze jeden z internautów.

To niejedyny lokal, który po wizycie Książula przeżywa prawdziwe oblężenie. Gorąca Kiełbasiarnia w Łodzi poprosiła nawet swoich klientów, by ograniczyli wizyty w restauracji przez pewien czas, bo jej pracownicy nie byli w stanie nadążyć z realizacją zamówień.

