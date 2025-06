To jedyna taka wystawa w Polsce. Będzie tu tylko 4 miesiące. Gratka dla fanów Harry'ego Pottera

Wakacje 2025. Gdzie w tym roku pojadą Polacy?

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami i tym samym coraz więcej osób marzy o urlopie idealnym, czyli takim, który łączy w sobie relaks, piękne widoki i nutę egzotyki. Niestety, rzeczywistość często szybko weryfikuje te plany, bowiem ceny zagranicznych wyjazdów zwłaszcza do popularnych kurortów na Zanzibarze, Malediwach czy w Tajlandii potrafią przyprawić o zawrót głowy.

Na szczęście Polska skrywa w sobie miejsca, które z powodzeniem mogą konkurować z zagranicznymi kurortami nie tylko urodą, ale też komfortem i dostępnością. Jednym z takich wyjątkowych punktów na mapie jest kąpielisko, które w mediach społecznościowych zyskało przydomek "polskiego Zanzibaru". Luksusowy klimat, turkusowa woda, jasny piasek i palmy sprawiają, że naprawdę można poczuć się tam jak na rajskiej wyspie i to wszystko bez paszportu, lotu samolotem czy przewalutowania konta.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

"Polski Zanzibar" zachwyca turystów [ZDJĘCIA]

"Polski Zanzibar" w sercu Małopolski. To luksusowe kąpielisko

Mianem "polskiego Zanzibaru" nazywa się MOLO Resort w Osieku, czyli kąpielisko połączone z resortem hotelowym zaledwie godzinę drogi do Krakowa. Nowoczesny kompleks stworzony został w klimacie rodem z tropików i choć nie jest to miejsce dla miłośników dzikiej przyrody, MOLO Resort oferuje wypoczynek w stylu all-inclusive z wygodnymi leżakami, beach barami i bogatym zapleczem gastronomicznym. Całość przypomina kurorty z katalogów biur podróży: lazurowa woda, złoty piasek, równo ustawione parasole i spokojna, wakacyjna atmosfera. Co ważne, na ten moment basen zewnętrzny jest jeszcze nieczynny, lecz zgodnie z informacjami podanymi na stronie resortu wraz ze sprzyjającą pogodą obiekt ma zostać otwarty w tym miesiącu.

Sezon basenowy zaczynamy w czerwcu, wraz z dłużej utrzymującą się, sprzyjającą pogodą. W przypadku złej aury – deszczu, silnego wiatru, niskiej temperatury – basen będzie zamknięty - czytamy na stronie moloresort.pl.

W trakcie trwania sezonu wysokiego odwiedzający kąpielisko mogą korzystać z wielu atrakcji. Co dokładnie czeka na gości?

Brodzik dla dzieci o głębokości 40 cm

Leżaki plażowe

70-metrowa zjeżdżalnia wodna

Rowery wodne, kajaki i łodzie

Strzeżony teren – nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy.