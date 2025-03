Ponad 600 milionów złotych dla szpitali w Małopolsce. Kto dostał najwięcej?

W ramach zorganizowanego przez Ministerstwo Zdrowia konkursu dotyczącego rozwoju infrastruktury centrów opieki wysokospecjalistycznej dla szpitali zakwalifikowanych do Krajowej Sieci Onkologicznej dziewięć małopolskich placówek otrzyma łącznie prawie 522 mln zł.

- Celem inwestycji jest m.in. poprawa jakości opieki onkologicznej i dostępu do niej. Punktem wyjścia jest tu rozwój i modernizacja infrastruktury szpitali należących do Krajowej Sieci Onkologicznej oraz zakup lub modernizacja sprzętu. Właśnie na takie inwestycje 9 małopolskich szpitali otrzymało łącznie ponad pół miliarda złotych z KPO. Jak widać, uwolnienie tych środków to ogromna szansa na rozwój tak ważnego obszaru, jakim jest opieka onkologiczna – mówi wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Na liście beneficjentów są:

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. – 124 707 279,25 zł;

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowy Instytut Badawczy, Oddział w Krakowie – 124 548 733,47 zł;

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie – 79 999 999,97 zł;

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie – 51 797 886,09 zł;

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej W Proszowicach – 35 687 896,24 zł;

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu – 34 744 005,35 zł;

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej – 34 310 725,33 zł;

Scanmed Spółka Akcyjna – 24 004 717,88 zł;

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II – 11 993 635,83 zł.

W skali Polski pula środków w tym konkursie to prawie 5,2 mld zł. Spośród 259 złożonych wniosków, po ocenie formalno-horyzontalnej i merytorycznej, pozytywnie ocenionych zostało 198. Do objęcia wsparciem rekomendowane są 102 przedsięwzięcia o najwyższej uzyskanej punktacji dla danego poziomu SOLO I, II, III na łączną kwotę 4 942 273 861 zł.

Rozwój opieki długoterminowej i geriatrycznej

Wcześniej rozstrzygnięty przez Ministerstwo Zdrowia konkurs dotyczył rozwoju opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym. Pięciu małopolskim placówkom przyznana została kwota ponad 83 mln zł na inwestycje związane z zakładami opiekuńczo-leczniczymi.

- Dzięki tym funduszom Małopolska zyska nowe oraz zmodernizowane i lepiej wyposażone zakłady opiekuńczo-lecznicze oraz nowy oddział geriatryczny. Poprzez rozbudowę infrastruktury zwiększy się liczba miejsc dla pacjentów wymagających długoterminowej opieki oraz dostępność do tych miejsc. Wszyscy wiemy, jak bardzo jest to newralgiczny obszar. Na tę chwilę w Małopolsce jest ok. 50 zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych dysponujących ok. 3,5 tys. miejsc. Trendy i prognozy demograficzne – starzenie się społeczeństwa – jasno wskazują, że zapotrzebowanie na opiekę długoterminową będzie rosnąć. Środki z KPO są realną odpowiedzią na te potrzeby – dodaje wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Na liście beneficjentów i projektów objętych dofinansowaniem są:

ZOZ w Wadowicach – „Transformacja struktur ZZOZ w Wadowicach przez budowę Zakładu Opiekuńczo Leczniczego celem stworzenia opieki długoterminowej” – 19 999 982,59 zł;

Szpital Powiatowy w Chrzanowie – „Dobudowa i rozbudowa budynku H celem utworzenia Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie” – 19 950 000,00 zł;

Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej – „Rozwój opieki długoterminowej w powiecie suskim poprzez modernizację i rozbudowę Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Makowie Podhalańskim funkcjonującym w strukturach ZOZ Sucha Beskidzka” – 19 434 850,95 zł;

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni „Szpital Powiatowy” im. bł. Marty Wieckiej – „Budowa i wyposażenie zakładu opiekuńczo-leczniczego na potrzeby opieki długoterminowej oraz modernizacja, nadbudowa i wyposażenie budynku pawilonu C na potrzeby opieki geriatrycznej” – 17 943 207,82 zł;

Szpital św. Anny w Miechowie – „Kompleksowa modernizacja infrastruktury Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Szpitalu św. Anny w Miechowie w celu rozwoju opieki długoterminowej wraz z zakupem wyposażenia” – 5 956 899,43 zł.

W skali Polski spośród 189 wniosków złożonych w konkursie, po ocenie formalno-horyzontalnej i merytorycznej, pozytywnie ocenionych zostało 149, a do objęcia wsparciem rekomendowane są 83 przedsięwzięcia o najwyższej uzyskanej punktacji na łączną kwotę 1 295 340 000 zł.

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd.