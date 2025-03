Kiedy pogrzeb prof. Andrzeja Maciejczaka?

W nocy z piątku na sobotę (14/15 marca) zmarł wybitny neurochirurg prof. Andrzej Maciejczak. Medyk od 2002 r. był związany ze Szpitalem Wojewódzkim im. Świętego Łukasza w Tarnowie, gdzie stworzył od podstaw oddział neurochirurgii uznawany za jeden z najlepszych w kraju. Profesor był również dydaktykiem i wychowawcą kolejnych pokoleń lekarzy. W wieku niespełna 65 lat przegrał walkę z chorobą nowotworową.

Osiągnięcia Andrzeja Maciejczaka zostały docenione m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, tytułem Honorowego Członka Europejskiego Towarzystwa Neurochirurgicznego oraz doktoratami honoris causa prestiżowych uczelni w Europie.

Szpital św. Łukasza w Tarnowie przekazał informacje na temat pogrzebu prof. Andrzeja Maciejczaka. Uroczystość ostatniego pożegnana odbędzie się w czwartek, 20 marca w podtarnowskiej Zawadzie. Msza święta żałobna rozpocznie się o godz. 13.30 w kościele św. Marcina Biskupa, po której nastąpi pochówek. Pół godziny przed mszą rozpocznie się różaniec.

Wzruszająca prośba bliskich zmarłego lekarza

Żona wraz z innymi członkami rodziny zmarłego neurochirurga skierowali do żałobników wzruszającą prośbę. Uczestnicy uroczystości ostatniego pożegnania są proszeni o nieprzynoszenie kwiatów. W zamian można wesprzeć tarnowskie hospicjum Via Spei oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Datek będzie można złożyć do puszki przed kościołem.

